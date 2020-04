Paola Barale al veleno, nuovi retroscena contra Gianni Sperti e Raz Degan: “Nemmeno mi hanno lasciato…”

Paola Barale contro Gianni Sperti

Paola Barale torna a tuonare contro i suoi ex. La soubrette piemontese lo fa attraverso una lunga intervista al magazine femminile F. L’ex valletta de La ruota della fortuna non è stata clemente con Gianni Sperti e successivamente Raz Degan, che lei considera l’amore della sua vita. Al momento la donna è single e non rivanga o pensa il passato perché entrambe le storie le hanno causato tanto dolore.

Parlando del suo matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne ha detto: “Ero molto innamorata. E’ durata quattro anni, poi il divorzio. Ci siamo persi senza che lui mi avesse lasciato almeno un ricordo che fosse buono”. La professionista di Fossano ha precisato che è stata lei a non volere figli perché in quel periodo era molto impegnata sul lavoro.

Le parole al veleno contro Raz Degan

E se qualche mese fa a Live Non è la D’Urso ha voluto sorvolare sull’argomento, questa volta Paola Barale si è proprio sfogata contro i suoi due ex. Attraverso un’intervista al periodico F non si è risparmiata a criticare Raz Degan. Tra i due è durata ben tredici anni ed è stata lei a chiudere perché lui stava sugli allori anche se non la amava più.

Quindi sulla loro relazione sentimentale ha detto: “Raz è stato il grande amore della mia vita, ma questo non è bastato. Ci si sposa soltanto se c’è l’amore da entrambe le parti. Quando mi sono cadute le fette di salame dagli occhi ho visto la realtà. Non vorrei più parlarne, mi ha inflitto un grande dolore e rivangare il passato fa molto male”.

Paola Barale felicemente single

Da qualche anno Paola Barale è felicemente single e non ha nessuna intenzione di guardare il passato. Si consola avendo al fianco la sua famiglia, i suoi cari amici e il lavoro. Negli ultimi mesi la soubrette piemontese era impegnata in una tournée teatrale ma a causa del Covid-19 è stato sospeso tutto.

Qualche giorno fa la conduttrice si è resa protagonista di un video virale dove si tagliava i capelli da sola con l’aiuto di un parrucchiere collegato via Skype.