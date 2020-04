Oroscopo Branko 7 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: tre influssi positivi per Gemelli

L’oroscopo di Branko del 7 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Protagonista di questa giornata è la Luna piena in Bilancia, che tocca tutti i segni dello zodiaco. Siete curiosi che effetto fa su di voi? Nel dettaglio, le predizioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 7 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata la Luna opposta aumenta l’agitazione e il desiderio di libertà e ribellione contro ogni restrizione. Non mischiate crisi nel lavoro e vita privata.

Toro – In questa giornata avete delle prove da superare. Massima cautela nella salute ed evitare i contatti con i macchinari. Ma voi riuscirete a superare anche questa prova e magari avrete occasioni per liberarvi di strutture opprimenti. Per fortuna, l’odierna Luna è quasi infallibile per gli affari finanziari. Giove sorveglia l’amore.

Gemelli – Previsioni astrologiche positive grazie ai tre influssi. L’odierna Luna in Bilancia, aspetto sentimentale con Venere e passionale con Marte. Per il campo professionale ottimo il trigono con Saturno. Solo Mercurio in Pesci è in aspetto ostile.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In famiglia e in amore mancano ancora tranquillità e dolcezza. Anche se Saturno non c’entra, state attenti e misurati con collaboratori, superiori. Nettuno riporta in mente qualcosa o qualcuno, che ancora adesso vi provoca emozioni o rabbia.

Leone – La quadratura tra Marte e Urano è davvero stressante. Il primo transita nel campo delle collaborazioni e matrimonio, il secondo è da più di un anno che governa il vostro successo, lavoro. Venere rende l’amore leggero e affettuoso, Luna diventa piena in Bilancia. Infine, Sole in Ariete vi fa vincere sa soli contro tutti.

Vergine – Plutone in Capricorno si trova nel campo dell’amore. Il pianeta rappresenta la sessualità maschile ma incide anche sulla donna del segno. Ci sono ancora delle cose da risolvere in famiglia, nelle collaborazioni ma questo cielo in miglioramento v’invita al risveglio. Pasqua è alle porte.

Previsioni di martedì 7 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna diventa piena nel vostro segno, un aspetto incredibile per l’amore, le passioni ma ha un difetto: ingigantisce i problemi. Venere e Marte, amore.

Scorpione – Mercurio bellissimo in Pesci, in aspetto con Plutone. Si tratta di un transito che arriva al fondo delle cose. Collaborazioni in cambiamento, si migliora o si peggiora, niente vie di mezzo e né compromessi. Non trascurate la salute. Ci sono ancora speranze per l’amore.

Sagittario – Avete voglia di camminare o correre sulle verdi praterie, ma siete obbligati a stare chiusi in casa. Per il vostro carattere le restrizioni sono difficili da osservare, vi deprimono e vi tolgono la libertà. L’odierna Luna vi è amica, semplifica le relazioni e vi fa compagnia fino a domenica, quando arriverà nel vostro segno.

L’oroscopo di Branko del 7 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Dovete curare di più voi stessi. Luna piena in Bilancia transita nel campo del successo ma può disturbare la salute. In campo professionale, affari, fortuna economica, dovete procedere a piccoli passi. Lanciatevi a capofitto nel campo della passione.

Acquario – Fino a domani siete gratificati da Venere, Marte e Luna piena. In altri tempi, l’oroscopo di Branko vi avrebbe consigliato di fare un viaggio con il vostro partner, ma ora è felice di annunciare la vostra felicità. Occhio all’attività fisica, Urano agitato.

Pesci – Gli innamorati devono imparare tecniche e astuzie di seduzione per tenere in piedi il rapporto, le conquiste. Luna cresce d’intensità nel punto sensuale del vostro cielo astrale. Mercurio e Plutone vi rendono bravi con le parole, Urano e Giove offrono l’occasione di affermazione.