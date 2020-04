La prova del cuoco, Elisa Isoardi fa un accorato appello: “Ditemi come lo fate…”

Elisa Isoardi e l’appello su Instagram

Da circa un mese La prova del cuoco non fa più parte dei palinsesti di Rai Uno a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo Elisa Isoardi continua a fare compagnia i suoi follower direttamente da casa sua.

Infatti la professionista piemontese quasi ogni giorno, come la collega Antonella Clerici, realizza delle dirette su Instagram realizzandole dalla sua cucina. E presentando il piatto del lunedì, l’ex fiamma di Matteo Salvini ha detto: “In questo momento più che mai un piatto di pasta può rappresentare un momento di convivialità, anche se a distanza. Ditemi come preparate la vostra pasta oggi”.

La conduttrice de La prova del cuoco insieme a Zia Gabriella

In poche parole Elisa Isoardi ha preparato una buonissima carbonara per allietare il suo palato. Quindi attraverso il suo account IG la padrona di casa de La prova del cuoco ha detto anche che preparare e condividere un piatto di pasta in questo periodo difficile, oltre che rappresentare un momento di convivialità, è anche motivo di orgoglio nazionale.

Subito dopo la professionista Rai ha postato uno scatto che la ritrae insieme alla zia Gabriella scrivendo questo messaggio: “Io e zia Gabriella non potevamo non preparare la carbonara oggi, e volevamo condividerla con voi”.

La prova del cuoco ed Elisa Isoardi tagliati a settembre 2020?

Qualche giorno fa sul web si è diffusa a macchia d’olio una notizia che riguarda La prova del cuoco ed Elisa Isoardi. Gira voce che il cooking show di Rai Uno potrebbe andare in pensione per a prossima stagione, quindi l’artista di Alessandria potrebbe rimanere senza programma.

Nel frattempo, la donna ha voluto fare un augurio a tutti coloro che la seguono su Instagram: “Buona Domenica delle Palme a tutti, a chi crede e a chi non crede: che l’amore entri nel cuore di tutti noi, così da donarci ancora la forza e la voglia di vedere ancora il bello attorno a noi… nonostante tutto!”. Infine ha invitato loro a rispettare le regole e rimanere a casa.