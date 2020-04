“Perdere chi ami è veramente terribile”: Caterina Balivo non trova il coraggio, le parole su Piero Chiambretti

Caterina Balivo e il nuovo programma su Instagram

Da circa un mese Vieni da me di Caterina Balivo non va più in onda su Rai Uno a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Quindi, la professionista napoletana insieme al marito Guido Maria Brera si sono inventati un nuovo format da trasmettere su Instagram. Stiamo parlando di ‘My next book’, dove la conduttrice parla di un libro e invita nella diretta colui che lo ha scritto.

Purtroppo questa pandemia si è portata via la signora Felicita, la madre di Piero Chiambretti. Anche il padrone di casa di CR4 – La Repubblica delle Donne era infetto e, dopo giorni in ospedale per fortuna ora è guarito tornando nella propria abitazione. La Balivo si dice dispiaciuta ma nello stesso tempo non sa cosa scrivere al collega.

Caterina Balivo parla del dramma di Piero Chiambretti

Parlando su Instagram della scomparsa della signora Felicita, madre di Piero Chiambretti, che era un’apprezzata poetessa, Caterina Balivo si sento un po’ a disagio. Il motivo? In pratica la presentatrice di Vieni da me non ha ancora trovato il coraggio di scrivergli.

Perdere chi si ama è veramente terribile, quindi lei non saprebbe davvero cosa dirgli e non vuole utilizzare le solite frasi di rito. C’è da dire che il professionista piemontese che due mesi fa ha dovuto chiudere CR4 – La Repubblica delle Donne ha sempre speso delle belle parole per la Balivo, quindi conoscendola forse capirà il suo silenzio.

La conduttrice napoletana su Vieni da me

Quando i vertici di Viale Mazzini le hanno comunicato la sospensione di Vieni da me Caterina Balivo è rimasta particolarmente scossa. Ovviamente la decisione era indispensabile per salvaguardare la salute degli addetti ai lavori e gli ospiti. Dopo aver metabolizzato la conduttrice partenopea si è concentrata sul suo nuovo progetto social insieme al marito Guido Maria Brera.

“Due anni molto belli, anche se faticosi. Fare un programma da zero è una scommessa che non sempre si vince. Sono felice di aver creato quello che è anche un brand solido, che mi permette di cogliere gli aspetti inediti degli intervistati”, ha detto l’artista Rai affermando che la sfida che le è riuscita di più è Detto Fatto.