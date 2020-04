Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la verità sull’addio: “Mi hanno costretto a farlo…”

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: una storia con un brutto epilogo

Per diverso tempo hanno formato uno delle coppie più belle ed apprezzate del mondo dello spettacolo. Una favola che si è trasformata realtà e che purtroppo ha trovato un epilogo non positivo. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, da anni sposata con Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti.

Quest’ultimo dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli ha iniziato una storia con Roberta Morise. I due si sono amati e dalla loro unione è nata Aurora, una delle influencer più seguite su Instagram. Ma per quale ragione il cantante e la conduttrice svizzera si lasciarono? A rivelare il motivo ci ha pensato la madre di Sole e Celeste.

Michelle Hunziker: sette anni dentro una setta

Qualche tempo fa era stata la stessa Michelle Hunziker ha rivelare le ragioni che l’anno spinta a separarsi dal marito Eros Ramazzotti. La professionista elvetica ha raccontato una parte della sua vita abbastanza oscura.

In poche parole la padrona di casa di Striscia la Notizia era entrata in una setta e purtroppo ci sono voluti ben sette anni affinché si rendesse conto di essere stata manovrata e di conseguenza ne è uscita fuori. La madre di Aurora era entrata in una specie di tunnel e chi era a capo l’ha allontanata dalle persona che amava di più. Quindi non solo il consorte ma anche il resto della famiglia.

La ragione della separazione

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa a Verissimo, Michelle Hunziker alla sua cara amica Silvia Toffanin ha confessato: “Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze”. Chi era a capo della setta le filtrava le telefonate, quindi non potevo parlare nemmeno con sua madre, che non ha visto per ben quattro anni.

Poi le hanno fatto lasciare la sua agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente dalla professionista elvetica. Era costretta a pagare e dava da mangiare a tutti loro. “Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta “o me o loro” io ho scelto loro”, ha dichiarato la Hunziker.