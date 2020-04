GF Vip: Fernanada Lessa offende Paola Di Benedetto: ‘È grassa!’

L’ex gieffina Fernanda Lessa ha parlato in modo non molto carino della sua compagna d’avventura Paola Di Benedetto. Ecco che cosa ha detto

GF Vip, Fernanda Lessa parla male di Paola Di Bendetto: ‘Inutile e grassa’

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile due ex gieffine hanno deciso di fare una diretta Instagram insieme. Si tratta di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. Entrambe sono state concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Fernanda è stata eliminata dal televoto, mentre Clizia è stata squalificata per le frasi dette sulla mafia, come ricorderete.

Ebbene, in questa diretta, le due donne hanno parlato, tra le altre cose, anche del reality e dei loro ex compagni di avventura. A chi ha seguito la conversazione, però, non sono piaciute le frasi indirizzate a Paola Di Benedetto.

Infatti, Fernanda ha paragonato Paola ai mobiletti di gioielli che “sono messi lì”, come a dire che è inutile e non ha personalità. Clizia le ha dato man forte paragonando la modella vicentina ad una pianta grassa. Ed è lì che Fernanda ha iniziato a dire che sì, Paola era diventata davvero grassa. Da quando è uscita Sara si è buttata sul cibo e si vede. Anche se suo marito Luca le diceva di smettere di dirlo, Fernanda ha continuato a farlo perché secondo lei è la verità.

Le critiche dei social

Molti utenti social hanno ripreso la conversazione delle due ex gieffine trovandole davvero maleducate, cafone, irrispettose. Insomma, questo attacco nei confronti di Paola non è piaciuto affatto. In molti hanno scritto che è vero che la modella ha preso qualche chilo, ma era troppo magra prima e le stanno bene comunque. E poi, a prescindere da questo, che problema ci sarebbe?

La finale del GF Vip

In ogni caso Paola Di Benedetto è una delle finaliste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Gli altri tre sono Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Aristide Malnati. Al televoto, per decretare gli altri due finalisti, ci sono Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

Ma di fatto, tutti loro sono arrivati alla fine del percorso. Un percorso che doveva andare avanti fino a fine mese, ma che è stato ridotto per la situazione legata al Coronavirus. Non è stata un’edizione facile. Secondo voi chi vincerà alla fine?