Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro, “Non vedo l’ora di…”

Clizia Incorvaia è stata, indubbiamente, una delle principali protagoniste di quest’edizione del GF VIP. E non lo è stata soltanto durante la sua permanenza in casa ma anche dopo la sua squalifica. Ricordiamo, infatti, che la ragazza era stata costretta a lasciare la casa per un provvedimento disciplinare.

Da quando è fuori, Clizia ha difeso a spada tratta il suo amore per Paolo Ciavarro, nato proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. Proprio a Paolo, in queste ultime ore, la ragazza ha dedicato un pensiero speciale manifestando tutta la sua voglia di viverlo appieno.

Clizia Incorvaia, un’esperienza unica

Mentre Eleonora Giorgi aveva detto che al figlio Paolo poteva piacere sul serio Clizia Incorvaia ancor prima dell’ingresso in casa, per Clizia non è stato chiaro sin da subito il suo sentimento per il ragazzo. O meglio, ad imporle una certa cautela era la sua condizione di madre di una bimba piccola in fase di separazione dal marito. A dichiarare le sue emozioni è proprio lei ad una recente intervista.

Parlando dell’esperienza al Grande Fratello VIP ha dichiarato di averla vissuta come se fosse al luna park cercando di divertirsi il più possibile. Una delle fortune più grandi che Clizia Incorvaia ha avuto è stata quella, secondo le sue parole, di aver “scoperto delle grandi amicizie, come quella con Barbara Alberti, Rita Rusic, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa”. Un’esperienza da ricordare se non fosse per quelle infelici frasi su Tommaso Buscetta che, rivolte contro Andrea Denver, le sono costate la squalifica dal gioco.

Un amore bellissimo

A riempire il cuore di Clizia Incorvaia è, però, il grande amore per Paolo Ciavarro. Ed è proprio a lui che la ragazza dedica i pensieri più belli. Gli inizi della storia non sono stati semplici perché la situazione all’esterno la frenava parecchio. “Stavo cercando di scavare dentro il mio cuore” afferma.

Ad un certo punto Clizia ha compreso che il sentimento di Paolo era sincero e che meritava di essere ricambiato. È proprio lì che l’abbiamo vista lasciarsi andare. Adesso, ad un passo dalla finale del GF VIP 4, Clizia fa il tifo per il suo principe azzurro ed attende il momento in cui potrà riabbracciarlo. “Non vedo l’ora di vivere una storia vera e non platonica”, ha rivelato.