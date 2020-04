Federica Lepanto ha un nuovo amore: tutti i dettagli

Federica Lepanto, ex gieffina e tentatrice a Temptation Island, ha finalmente trovato un nuovo amore. Ecco le sue ultime dichiarazioni

Federica Lepanto volta pagina: ha trovato un nuovo amore

Federica Lepanto ha partecipato all’ultima edizione “normale” del Grande Fratello e l’ha vinta. La ragazza era entrata nel tugurio con Alessandro Calabrese e tra loro c’è stato qualcosa. Tuttavia, quando si sono ricongiunti al resto del gruppo hanno scoperto che tra i concorrenti c’era Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro. Dopo scontri e litigi, Alessandro e Lidia sono tornati insieme.

Federica non è stata molto fortunata in amore, le sue relazioni degli ultimi anni non sono andate a buon fine. Anche l’esperienza a Temptation Island come tentatrice le ha lasciato una profonda delusione. Infatti, la scorsa estate nel programma si è avvicinata molto a Massimo Colantoni, ma poi lui all’improvviso l’ha eliminata per continuare il suo percorso con un’altra ragazza.

Adesso Federica ha deciso di dedicarsi al suo lavoro di infermiera in questo periodo molto difficile per l’Italia e non solo. Ma nella sua sfera sentimentale è cambiato tutto e ha trovato un nuovo amore. Ecco che cosa ha detto lei stessa in una recente intervista.

Federica e il nuovo amore lontano dai gossip

Federica ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha confessato di essersi fidanzata con un ragazzo che lavora con lei nel campo della sanità. Tuttavia, non vuole ancora svelare chi è per mantenere questo rapporto lontano dal gossip. Svelerà la sua identità solamente quando lui diventerà suo marito. Questa volta Federica è molto determinata, sicura a voler creare una famiglia.

Il lavoro a contatto con il Coronavirus

L’ex gieffina ha una laurea in infermieristica e in questo periodo lavora ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove è nata e cresciuta. Ha detto che ci sono molte persone prese da psicosi, che chiamano il 118 anche se non hanno i sintomi del Coronavirus. Tutte le prenotazioni per l’estate sono state cancellate. Lei, però, non ha paura perché è preparata e sa che cosa deve fare.

Secondo l’ex tentatrice, però, servirebbe maggiore informazione e soprattutto la tv dovrebbe chiamare persone come lei. Se le persone potessero vedere e ascoltare le testimonianze di chi opera sul campo avrebbe più completezza di informazioni.