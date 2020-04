Clizia Incorvaia assente alla finale del GF VIP: il motivo e poi inedite confessioni su Patrick

In questi pochissimi giorni che anticipano l’ultima puntata del GF VIP gli ex concorrenti si stano cimentando in dirette volte a commentare il loro percorso. Nelle ultime ore, a destare particolare sgomento ci sono stati gli interventi di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, specie quest’ultima ha rivelato che, quasi certamente, sarà assente alla puntata finale.

Attraverso i loro rispettivi profili Instagram, Clizia e Fernanda si sono lasciate molto andare sui concorrenti ancora in gioco ed hanno sollevato delle questioni alquanto spinose. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Clizia svela perché sarà assente alla finale

Come già anticipato da Alfonso Signorini, tutti i concorrenti parteciperanno alla puntata finale del reality show, ma a quanto pare Clizia Incorvaia sarà assente. Naturalmente, tutti saranno in collegamento video, dato che non è possibile effettuare spostamenti per andare in studio. Si tratterà, quindi, di una finale un po’ atipica, che non si è mai verificata nella storia del programma.

Ad ogni modo, l’ex di Sarcina ha svelato che lei non ci sarà dato che è stata squalificata dal gioco. Solitamente, infatti, secondo quanto previsto dal regolamento, i concorrenti squalificati non hanno diritto né a ospitate nel programma. Tuttavia, non ci resta che attendere la diretta di domani sera per scoprire se in questa edizione così particolare saranno effettuate delle eccezioni.

L’Incorvaia e la Lessa contro Patrick

In ogni caso, oltre ad annunciare che sarà assente alla finale, Clizia Incorvaia si è scagliata anche contro alcuni concorrenti. In particolar modo, lei e Fernanda hanno accusato Patrick di essere un vero falso. Sia lui sia Denver, infatti, pare abbiano creato dei nomi in codice per parlar male di alcuni coinquilini senza farsi scoprire. Questo atteggiamento, dunque, li renderebbe vili e calcolatori.

Entrambe le donne, nonostante non abbiano mai avuto un grande rapporto con Antonella Elia, ci hanno comunque tenuto ad elogiare la sua sincerità. Lei, almeno, a differenza di altri non ha paura di dire le cose in faccia, punto sicuramente in suo favore. Infine, entrambe le protagoniste si sono trovate d’accordo sul fatto che il vincitore debba essere Paolo Ciavarro.