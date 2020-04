Clizia e Fernanda accusate di bullismo: “Paola è grassa”, l’Incorvaia mortificata si scusa (VIDEO)

Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, ieri pomeriggio, hanno deciso di intrattenere i fan con una diretta su Instagram, peccato però che la situazione sia degenerata e le due sono state accusate di bullismo.

Nel caso specifico, le due protagoniste hanno espresso opinioni sui concorrenti in gioco. Quando è arrivato il turno di Paola Di Benedetto, la Lessa si è lasciata scappare qualche commento di troppo sul suo aspetto fisico. Sul web è scoppiato il caos, pertanto, sono state necessarie delle scuse.

I commenti di Fernanda e Clizia contro Paola

Domani andrà in onda la finale del GF VIP e i colpi di scena non mancheranno di certo. In questi giorni, gli ex inquilini hanno registrato video e dirette volti a commentare la loro esperienza e quanto emerso è davvero esilarante. Clizia e Fernanda, ad esempio, in una diretta hanno parlato molto male di alcuni ex coinquilini al punto da arrivare a rasentare il bullismo. Tra i giudizi più duri ci sono stati quelli contro Paola Di Benedetto.

L’Incorvaia ha chiesto alla sua interlocutrice cosa pensasse della finalista. La Lessa non è sembrata molto d’accordo con la decisione del pubblico dato che Paola è stata un personaggio alquanto assente e troppo pacato. In virtù di questo, l’ex di Sarcina l’ha definita una pianta grassa da appoggiare su di un mobile. A quel punto, però, la Lessa è intervenuta e ridendo ha detto che in effetti adesso è grassa. (Continua dopo il video)

Il web le accusa di bullismo

Le due donne sono scoppiate a ridere facendo dell’ironia sulla forma fisica dell’ex Madre Natura. Clizia, però, ha subito interrotto Fernanda comprendendo che la situazione si sarebbe potuta torcere contro di loro e le due sarebbero state accusate di bullismo. Per tale ragione, ha specificato che lei non stesse facendo riferimento all’aspetto estetico. L’ex modella brasiliana, però, ha incalzato ed ha detto che in effetti adesso la Di Benedetto si è data al cibo, pertanto, è realmente ingrassata.

Sul web si è scatenato il caos, al punto che l’incorvaia ha ritenuto opportuno scusarsi e precisare di non avere alcuna intenzione di ironizzare su una tematica così seria. Lei stessa, quando faceva la modella, ha avuto modo di conoscere donne malate di anoressia e bulimia, pertanto, lungi da lei prendere in giro su questo tema.