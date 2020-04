Mahmood e la sua quarantena in casa, “Ci scanniamo ma..”

Quello della quarantena che stiamo tutti affrontando è un periodo strano per tutti. In un momento difficile come questo dell’emergenza Coronavirus, in cui tutti sono costretti a casa, sono diversi i messaggi social dei vip che svelano come stanno trascorrendo questi giorni. Ultimamente anche Mahmood, diventato celebre per aver vinto Sanremo con “Soldi”, ha parlato della sua quarantena. Un momento di isolamento a casa con la mamma. Come sta andando? Ecco cos’ha detto.

Mahmood in quarantena, giorni tutti uguali

Ciò che, a quanto pare, sta contraddistinguendo la quarantena di Mahmood è che le giornate chiuso in casa sono tutte uguali. “Mi alzo tardissimo” ha confessato il cantante, “rispondo alle mail, gioco un po’ con Nintendo poi mi dedico alla scrittura”. Le giornate sarebbero scandite tutte bene o male alla stessa maniera. In questi giorni, però, il cantante ha scritto un brano, intitolato Eternantena, che ha già condiviso su Youtube.

Il periodo di quarantena sta passando in casa con la madre e, dalle parole di Mahmood si evince subito che non è facile. “Ogni tanto ci scanniamo” ha confessato, “ma abbiamo trovato un nostro ritmo”. Questo, tra l’altro, è certamente quel che è successo a molte persone che non erano abituate, finora, ad una convivenza forzata.

I motivi del contendere fanno parte del quotidiano. Anche la mamma, 57enne, si allena in casa per cui è necessario farlo a giorni alterni. La donna, però, è amante dei dolci e in questo periodo ne mangia a volontà. Motivo, questo, per cui il cantante la sgrida molto spesso.

La mancanza del tempo perduto

La vita di Mahmood in quarantena assomiglia a quella di molti coetanei. Sveglia tardi, anzi tardissimo, l’andata a letto altrettanto tarda. “Sento tanto la mancanza del tempo perduto“, ha detto. Una frase che ci accomuna un po’ tutti ma dalla quale dobbiamo ripartire quando sarà il momento, dando il giusto valore a tutto.

A fare compagnia al cantante anche la televisione dove segue quelle che definisce, a ragione, “le brutture che viviamo“. Il messaggio rivolto a tutti, poi, è sempre lo stesso, “Abbiamo la responsabilità di rispettare quelli che rischiano la vita tutti i giorni”. Poi prosegue “Alla fine, in casa, siamo come bambini che non sono mai felici”. L’invito è a rimanere in casa fino al momento in cui, gradualmente, ci riapproprieremo delle nostre vite.