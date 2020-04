GF Vip: Fernanda Lessa dà della ‘grassa’ a Paola Di Benedetto, interviene Federico Rossi

Federico Rossi è corso in difesa della sua fidanzata Paola Di Benedetto dopo l’attacco di Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa. Ecco il post del cantante

GF Vip: Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa danno della ‘grassa’ a Paola Di Benedetto

Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, reduci dall’esperienza nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, hanno dato vita ad una diretta Instagram che ha creato molte polemiche. Ad un certo punto, parlando degli ex coinquilini della Casa hanno parlato molto male di Paola Di Benedetto, ma non per i suoi comportamenti, bensì per il suo fisico.

Prima Fernanda l’ha paragonata ai mobiletti dei gioielli della Casa, poi Clizia ad una pianta grassa. A quel punto Fernanda ha iniziato a ridere dando a Paola della “grassa”, perché non fa altro che mangiare ed è ingrassata tanto. In molti sui social hanno criticato pesantemente il comportamento delle sue ex gieffine parlando di body shaming.

Federico Rossi contro Fernanda Lessa

Paola Di Benedetto ha una storia da un anno e mezzo con Federico Rossi e lui è sempre molto presente nel difenderla dagli attacchi. Anche in questo caso è intervenuto su quello che è successo e sulle parole e l’atteggiamento di Fernanda Lessa.

Il cantante ha pubblicato un Tweet dicendo di essere “allibito” da come Fernanda abbia indicato una ragazza di 25 anni “grassa” ridendo “come una gallina”. Forse le piacerebbe essere come lei in realtà. In fondo, al GF Vip si è sempre cercato di combattere ogni sorta di body shaming, no? Che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Il rapporto tra Paola e Federico

Federico aveva difeso Paola anche quando Antonio Zequila le aveva detto che doveva spogliarsi essendo giovane e una modella. Il cantante è molto protettivo con Paola e lei ha definito il loro rapporto come due anime connesse e un sentimento che si trova una volta nella vita.

Federico, la scorsa estate, pare abbia tradito Paola in un qualche modo che non è stato specificato da nessuno dei due, ma lui ha fatto di tutto per riconquistarla e lei ha deciso di perdonarlo. Adesso sono davvero uniti e molto innamorati. Purtroppo dovranno stare divisi anche dopo la fine del Grande Fratello Vip, ma Federico ha già promesso a Paola che poi sarà tutto più bello di prima.