Flavio Insinna in difficoltà, la Professoressa de L’Eredità esce di seno: “Ma è un davanzale!” [FOTO]

Chi è la Professoressa de L’Eredità, Federica Calemme?

Come abbiamo detto più volta da qualche settimana la macchina organizzativa de L’Eredità è ferma a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Quindi i vertici di Viale Mazzini sono stati costretti a mandare in onda delle repliche.

Le prime ad allontanarsi dallo studio sono state le Professoresse che, una settimana prima della sospensione hanno lasciato da solo il conduttore Flavio Insinna. Tra queste c’è anche Federica Calemme, ex partecipante di Miss Italia e volto di Ciao Darwin e di Stasera tutto è possibile. Ka ragazza è super attiva anche sul suo account Instagram dove è seguita da circa 80 mila follower. E a proposito di social, di recente la modella ha postato uno scatto davvero piccante.

La professoressa de L’Eredità con una scollatura generosa

Ebbene sì, dopo una sua collega Professoressa de L’Eredità, anche Federica Calemme ha voluto fare un dono a tutti coloro che seguono su Instagram. Infatti di recente la modella ha postato una foto decisamente sexy. Nello specifico ha realizzato un selfie allo specchio infiammando il popolo del web che non si sono risparmiati a riempirla di complimenti.

La ragazza presenta ha uno sguardo magnetico al punto da catturare totalmente l’attenzione dei seguaci. Inoltre la Calemme ha addosso un vestito con una scollatura vertiginosa mettendo in bella evidenza il suo prosperoso seno. Per non parlare delle altre sue curve mozzafiato. (Continua dopo il post)

Federica Calemme come la collega Sara Arfaoui

Come accennato prima, l’iniziativa della Professoressa de L’Eredità, Federica Calemme ha scatenato le fantasie dei follower. Qualche giorno fa era stata la collega Sara Arfaoui che, sempre sul suo seguitissimo profilo Instagram aveva postato un altro scatto davvero piccante.

Nello specifico la ragazza appare mentre realizza uno shooting fotografico in cui appare con un paio di jeans slacciati e la stessa mette le meni nella zona intima. Anche in quel caso il popolo del web è andato in visibilio ottenendo migliaia di mi piace e complimenti di ogni tipo.