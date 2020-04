Il Paradiso delle signore trama 8 aprile: Roberta confessa il tradimento a Federico

Numerosi colpi di scena avverranno nella puntata dell’8 aprile del Paradiso delle signore. Il primo riguarderà sicuramente la confessione che Roberta farà a Federico in merito al bacio con Marcello.

Successivamente, a villa Guarnieri, Umberto deciderà di spiazzare sua cognata facendole un’ultima richiesta prima che vengano celebrate le nozze tra la donna e Achille. Infine, anche Angela prenderà un’importante decisione in merito alle nozze.

puntata 8 aprile: la confessione di Roberta

Tra i vari appuntamenti della settimana, forse quello di mercoledì 8 aprile sarà quello più esilarante del Paradiso delle signore. In tale episodio, infatti, vedremo che Marcello parlerà con Roberta e le spiegherà che Federico potrebbe aver capito tutto. Per tale ragione, la dama si fionderà da lui e deciderà di assumersi tutte le responsabilità del caso. La fanciulla, infatti, confesserà al giovane Cattaneo di averlo tradito con il Barbieri. La reazione di Federico, però, sarà inaspettata.

Il giovane andrà via senza dire nulla e partirà per la Svizzera per sottoporsi al delicato intervento chirurgico. Su di un altro versante, invece, vedremo che un altro amore vacillerà, sarà quello tra Angela e Riccardo. Dopo la scoperta della presenza di Ludovica alle nozze tra Achille e Adelaide, la Barbieri deciderà di non prendere parte all’evento. Vani sembreranno i tentativi del Guarnieri finalizzati a farle cambiare idea.

Colpo di scena al Paradiso delle signore per Umberto e Adelaide

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata dell’8 aprile, Laura chiederà a Vittori un permesso per poter portare a termine il lavoro sulle uova di Pasqua. Il grande magazzino, però, non può fare a meno delle Veneri in questi giorni così movimentati, per tale motivo, Conti chiederà a Luciano di occuparsi della cassa.

Infine, verso la parte conclusiva della puntata, assisteremo ad un avvenimento molto importante per Umberto e la contessa. Il commendatore farà di tutto per dimostrare alla donna che Achille non sia una persona raccomandabile, ma non ci riuscirà. Per questo motivo, chiederà alla cognata di concedergli un’ultima cena insieme prima di convolare a nozze con Ravasi. Cosa accadrà durante questa serata speciale? Dobbiamo attendere le prossime puntate per scoprirlo.