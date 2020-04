Gf Vip, Paola Di Benedetto si scaglia contro Salvo Veneziano:”Gli avrei tirato uno schiaffo”

Il Grande Fratello Vip 4 volge al termine e per molti concorrenti è il momento di fare un bilancio. In questi giorni gli ultimi inquilini della casa più spiata d’Italia stanno ripercorrendo i momenti più intensi e significativi di questa esperienza televisiva.

La bella Paola Di Benedetto ha parlato del suo rapporto con molti ex compagni di viaggio. La fidanzata di Federico Rossi si è poi soffermata su una delle pagine più brutte della storia del reality di canale 5.

Riferendosi alle brutte parole che Salvo Veneziano ha pronunciato in riferimento ad Elisa De Panicis. Parole a causa delle quali è stato anche squalificato. Paola Di Benedetto non usa mezze misure e spiega ai compagni di viaggio che se fosse rientrato in casa come concorrente, lei non avrebbe esitato nel manifestare il suo dissenso anche in maniera abbastanza forte.

Il viaggio di Paola e Salvo al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello. La giovane è stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto un comportamento molto dolce con tutti tanto da farsi apprezzare in maniera trasversale da tutti i componenti della casa. Paola ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più le ha confermato la forza del sentimento che li unisce.

Salvo Veneziano è stato nel “tugurio” nelle prime settimane del programma insieme a Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Il siciliano, guardando le immagini dei concorrenti in casa, ha usato parole deprecabili nei confronti di Elisa De Panicis. Frasi bruttissime che hanno spinto gli autori del Grande Fratello Vip a squalificarlo. A poco sono valse le scuse del siciliano che ha sottolineato che quello è un suo modo errato di esprimersi.

L’attacco di Paola Di Benedetto a Salvo Veneziano

Paola Di Benedetto, durante una chiacchiera con gli altri abitanti della casa del Grande Fratello, è tornata sull’episodio che ha visto sciagurato protagonista Salvo Veneziano e le bruttissime frasi su Elisa De Panicis.

L’ex madre natura non ha esitato a dire che se il siciliano fosse rientrato in casa, gli avrebbe tirato uno schiaffo. Una reazione forte ma che dimostra quanto sbagliata sia stato l’atteggiamento che ha avuto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti della bella modella.