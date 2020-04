Avanti un altro, Sonia Bruganlli rimprovera in diretta Laura Cremaschi: “Non puoi dirlo…”

La moglie di Paolo Bonolis riprende Laura Cremaschi

Vista la quarantena prolungata per il Covid-19 e l’impossibilità di uscire, molti personaggi dello spettacolo intrattengono i follower realizzando delle dirette sui social network. Ad esempio sul profilo di SDL Tv, la web tv di Sonia Bruganelli, qualche ora fa a collegarsi è stata Laura Cremaschi, ex Bonas e attuare Star del web di Avanti un altro, l game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La produttrice ha lanciato un nuovo format, ovvero rispondere a delle domande ad utenti che non vogliono o non possono mostrare il proprio volto. Di recente si parlava di tradimenti e un’internauta ha confessato: “Ho beccato mio marito con l’iPad su siti erotici, ma non vuole fare l’amore con me, abbiamo litigato”.

A quel punto la modella se ne è uscita fuori dicendo che è una cosa grave affermando che tra loro di sicuro è finita. Quindi è intervenuta la Bruganelli che ha ripreso in live la Cremaschi: “Non puoi dirle che è finita, Laura. Le persone le dobbiamo aiutare. Tu sei giovane e piena di fidanzati, ma chi sta insieme da tanti anni, come me, fa fatica in questa quarantena”.

La rubrica su SDL TV

Ma l’intervento di Laura Cremaschi sul format in onda su SDL TV non è terminato qui. Molti utenti le hanno chiesto come devono affrontare questa quarantena per il Covid-19 con il marito o compagno che non riesce più a sopportare.

Oppure alcuni chiedono un consiglio su una relazione sentimentale che era appena nata prima dell’emergenza sanitaria e che non è andata avanti a causa della distanza. La Stad del web di Avanti un altro non si è risparmiata a nessuno rispondendo con ironia a tutti i quesiti.

Laura Cremaschi e il confronto con Claudia Ruggeri

Successivamente la bella Laura Cremaschi ha avuto un confronto con un’altra protagonista di Avanti un altro, ovvero Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia. La cognata di Paolo Bonolis si è mostrata sul social con il suo inseparabile cagnolino Zoe.

In questo periodo si sveglia molto presto e fino alla sera è stanchissima. A quel punto l’ex Bonas ha chiesto alla collega di spendere due parole sullo scatto che la ritraeva nel bacone di casa mentre si prendeva la prima tintarella in bikini.