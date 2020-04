Un gravissimo lutto ha colpito Rosario Fiorello: “E’ volata via, non ti dimenticherò mai…” [FOTO]

E’ venuta a mancare Susanna Vianello

Nelle ultime ore è arrivata una tremenda notizia che ha stravolto la famiglia Vianello. Purtroppo è venuta a mancare Susanna, figlia del grande cantante Edoardo e Vilma Goich. A rendere noto il tutto ci ha pensato il cugino della 50enne Andrea Vianello, storico volto della Rai.

Attraverso il suo account Twitter ha scritto: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”. Un messaggio molto commovente che ha trovato immediatamente il sostegno dei fan. Un lutto che ha colpito anche Rosario Fiorello.

Un lutto che ha colpito anche Rosario Fiorello, caro amico di Susanna

Il noto showman siciliano che in queste settimane è andato in replica con il Meglio di Viva RaiPlay, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto ricordare Susanna Vianello. Rosario Fiorello e quest’ultima a quanto pare erano degli ottimi amici perché si conoscevano da molti anni.

Il conduttore ha speso delle bellissime parole per la speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60 Roma: “La mia amica [email protected] è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”. (Continua dopo il post)

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

Il cordoglio di altri personaggi dello spettacolo e giornalisti

Come accennato prima, Susanna Vianello era un volto noto nel mondo della radio, inoltre era figlia di due colossi della televisione e della musica, ovvero Edoardo Vianello e Wilma Goich. Anche altri personaggi dello spettacolo la conoscevano bene e dopo la sua morte hanno detto che era una persona splendida e apprezzata da tutti.

Ad esempio il giornalista siciliano Salvo Sottile, attraverso il suo account Twitter ha scritto: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa” . Ma non è stato l’unico a spendere delle commoventi parole alla speaker. Il giornalista Tommaso Labate, rispondendo al collega Andrea Vianello, ha detto: “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”.