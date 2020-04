Alfonso Signorini, lo sfogo a un passo dalla finale del GF VIP: “Piango in continuazione…”

A un passo dalla finale del GF VIP, Alfonso Signorini ha avuto uno sfogo con il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Durante l’intervista, il conduttore di questa edizione del reality show ha ripercorso le tappe dell’esperienza e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Quella di quest’anno è stata, sicuramente, l’edizione più particolare di sempre. L’emergenza sanitaria che ha colpito tutta l’Italia ha scombussolato profondamente le dinamiche del programma. Per questo motivo, anche il conduttore ne ha risentito parecchio.

Lo sfogo di Alfonso Signorini e il giudizio sui concorrenti

Nel corso dell’intervista, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad uno sfogo molto sentito. Il giornalista ha spiegato di essere molto provato in questo periodo e di piangere in continuazioni. Quando conduce il reality, spesso gli capita di avere dei momenti di commozione, anche quando Antonella Elia ha confessato di vergognarsi di se stessa. Il presentatore, poi, ha espresso qualche giudizio sui partecipanti.

In particolar modo, ha detto di non comprendere molto il comportamento della Elia e la rabbia che spesso mostra di avere. Su Adriana Volpe, invece, ha speso solo parole positive ed ha detto che è stata un esempio di forza e tenacia per tutti. Inoltre, ha anche apprezzato moltissimo l’umanità di Andrea Montovoli, il quale ha avuto il coraggio di parlare della sua carcerazione in modo molto aperto e schietto. Anche Fernanda Lessa è stata d’esempio per come sia riuscita ad uscire da una bruttissima dipendenza, quella dall’alcol.

Anticipazioni sulle prossime edizioni

Durante lo sfogo, Alfonso Signorini ha parlato anche dei progetti futuri, nel caso specifico, ha svelato se sarà o meno alle redini di una prossima edizione del GF VIP. Ebbene, su questo argomento è stato alquanto vago dato che ha detto che non è possibile fare progetti in questo momento. Tutti i palinsesti Mediaset sono cambiati e non si ha idea di quando tornino regolari.

A settembre, ad esempio, dovrebbe partire una nuova edizione del GF NIP, condotto da Barbara D’Urso, ma è tutto in forse. Ad ogni modo, nonostante la fatica, Alfonso ha detto che sarebbe felice di condurre una futura edizione della versione VIP del reality show. Inoltre, ha ammesso che la squadra di quest’anno è stata grandiosa specie grazie al cast, per questo, squadra vincente non si cambia.