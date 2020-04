Amici 19: Javier e Nicolai convivono dopo il talent

A sorpresa, Javier e Nicolai, dopo la finale di Amici 19 sono andati ad abitare nella stessa casa. Ecco tutti i dettagli

Amici 19: Javier e Nicolai, nemici-amici

Chi ha seguito Amici 19 è stato costretto a vedere anche il rapporto molto burrascoso tra i due ballerini arrivati in finale: Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Entrambi sono arrivati a programma già iniziato, Javier per volere di Alessandra Celentano, Nicolai non si sa bene da chi e perché.

Tra i due è nata rivalità. Uno criticava il modo di ballare dell’altro e continuavano a sfidarsi per far vedere chi era il migliore. Gli scontri, le liti dei due ballerini hanno portato un clima molto teso nella casetta, tanto che Nicolai ha chiesto di poter vivere da solo. Poi, quando si è raggiunto l’apice di questa rabbia, tutto si è calmato.

A sorpresa i due ballerini hanno chiarito i loro dissapori, si sono parlati e sono diventati amici. Nell’ultima settimana hanno condiviso chiacchiere a tarda notte anche in fatto di ragazze, hanno giocato a calcio insieme e si sono promessi di dividere il premio di categoria in modo da poter vincere entrambi in un certo senso. Non solo, ma pare che dopo la fine del programma stiano vivendo nella stessa casa. Ecco che cosa è successo.

Nicolai e Javier convivono dopo il talent

Dai social si è appresa una stranissima notizia nei giorni scorsi. In una diretta Instagram fatta da Javier e Nicolai con un loro amico si è potuto vedere che i due ex concorrenti di Amici 19 sono nella stessa casa.

Pare, dalle informazioni diffuse, che si tratti della casa di Perugia di Nicolai. Ma cosa ci fa Javier in una convivenza con il suo nemico-amico? Probabilmente, data la situazione difficile dell’Italia e di altri Paesi, i due ballerini hanno deciso di trascorrere così il tempo di restrizione in cui si deve necessariamente stare in casa. Riusciranno ad andare d’accordo secondo voi?

I premi

La finale del talent di Maria De Filippi ha visto l’assegnazione di moltissimi premi. Javier ha ricevuto il premio di categoria, il premio della critica e il premio dello sponsor. Gaia ha vinto il programma, il premio TimMusic e il premio dello sponsor Marlù, premio che è andato anche a Nicolai e Giulia.