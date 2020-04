Caterina Balivo, la conduttrice cambia lavoro trova la sua strada

Caterina balivo in quarantena preoccupa i suoi fan

Caterina Balivo in quarantena non sembra essere la solita donna che siamo abituati a vedere in TV. Appare essere molto triste, poco spensierata, dedita a qualcosa che non sembra fare parte della sua vita.

La conduttrice d’altronde Ha trascorso la maggior parte del suo tempo in televisione, tra uno studio e l’altro, Quindi si è potuta dedicare ben poco alla casa e alla famiglia. Ecco perché oggi tutto le sembra così strano, una vita del tutto nuova.

Così la sua quarantena è iniziata nel peggiore dei modi, si è mostrata sui social come nessuno l’avrebbe mai voluta vedere, spenta, triste, affranta. Addirittura ha affermato di non sopportare più né il marito né i figli, di aver voglia di uscire e trascorrere tanto tempo fuori senza vedere nessuno. Queste affermazioni hanno fatto probabilmente tanto male alla sua famiglia quanto ai fan che non si sarebbero mai aspettati qualcosa di simile da parte sua.

Caterina Balivo, da conduttrice a casalinga potrebbe cambiare mestiere

Caterina Balivo in questo periodo è però impegnata con la conduzione di un programma che va in onda soltanto su Instagram, è tanto seguita, anche se qualcosa sembra essere cambiato in lei In pochissime settimane.

Si perchè stranamente se all’inizio non l’ha presa affatto bene, con il passare dei giorni forse perché si è abituata, forse perché ha scoperto un nuovo ritmo di vita, forse perché ha scoperto una nuova passione, è riuscita ad affermare che sta pensando di cambiare vita.

Così dal nulla ha capito che la diverte di più la vita in casa che la conduzione. Tra l’altro ciò che le fa particolarmente bene è cucinare con l’aiuto dei figli. Qualcosa di romantico ed irresistibile. Ultimamente infatti la conduttrice mostra Come si muove bene in cucina, sembra avere imparato in pochissimi giorni. Ha quindi raccontato ai suoi fan che spesso chiama la madre al telefono che oltre che confortarla cerca di aiutarla in cucina spiegandole come preparare piatti deliziosi.

Le pizze della Balivo buone e appetitose. Programma di cucina? Perché no

E come la stragrande maggioranza degli italiani, Caterina non poteva che dedicarsi a pieno alla preparazione della pizza. Racconta che la madre le ha consigliato di coprire la ciotola dell’impasto con un canovaccio Per far sì che lieviti prima.

Mostra poi le sue pizze che sembrano essere davvero tanto appetitose Nonostante sia per lei la prima volta. dopo questo evento ammesso di avere scoperto una nuova passione che potrebbe prendere il posto del suo reale lavoro.no perché no potrebbe unire le due cose e fare di una passione il suo mestiere.