Mara Venier, gaffe a Domenica In, Bugo diventa Buco (Video)

Mara Venier, dopo una prima sospensione di Domenica In a causa dell’emergenza Coronavirus, è tornata in onda. Le puntate attuali sono indubbiamente particolari: niente pubblico in studio, nessun applauso, ospiti collegati via web da casa propria.

Nell’ultima puntata della trasmissione è andato in onda un siparietto niente male. Mara Venier, già protagonista di un piccante inconveniente, l’ha messo su, inconsapevole, con Giorgio Panariello e un finto Morgan. La gaffe sul nome di Bugo, poi, ha fatto il giro del web. Com’è andata? Vediamolo.

Mara Venier, ospiti a sorpresa

Mara Venier si è collegata, tra gli altri, con Giorgio Panariello che si trovava nella propria abitazione romana. Non è passato molto tempo dall’ultima volta che i due si sono visti faccia a faccia per un’intervista, eppure stavolta gli argomenti sono altri. La conversazione inizia con alcuni dettagli sulla sua carriera e sui suoi colleghi, per poi scambiare qualche battuta sulla quarantena che l’attore, come tutti, sta passando chiuso dentro casa. Le occupazioni migliori? Le faccende di casa in primis.

Ad un certo punto, Panariello sorprende Mara Venier dicendole “Ho una sorpresa per te Mara”. Si tratta di Morgan la cui immagine compare in video. L’attore dice alla conduttrice che Morgan non ha una casa e che ha trascorso parte di questo periodo con lui. “Adesso vorrebbe venire da te” prosegue, “non è che puoi ospitarlo?”. Poi interviene Morgan dichiarando “Sì dai Mara, faccio quello che vuoi, porto il mio pianofortino a coda, due tre robe, poi ho scritto la vera canzone, te la faccio sentire dai”.

Bugo diventa Buco

Morgan canta, dunque, una versione speciale di Sincero dedicata al periodo di quarantena che tutti stiamo passando.

Mara Venier fa, inevitabilmente, riferimento a quanto accaduto con Bugo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. È a questo punto che la conduttrice incappa in una bella gaffe. Dimenticato il nome reale del cantante, infatti, chiama Bugo come Buco.

“L’ho sempre chiamato così da Sanremo” sostiene la bionda conduttrice di Domenica In. Un momento divertente che sarà certamente servito a stemperare l’atmosfera che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo. Morgan, tra l’altro, non era reale ma si trattava del comico Leonardo Fraschi impegnato nell’imitazione del noto cantante milanese.