Gianni Sperti confessioni notturne “la mia prima volta”

Gianni Sperti racconta la sua prima volta ma non è come tutti si aspettavano sui social network

L’opinionista Gianni Sperti racconta la sua prima volta in una confessione notturna fuori da Uomini e Donne. Infatti, le sue parole sono state pubblicate sui social network. I followers non se l’aspettavano, ma il ballerino ha voluto raccontare quella è stata la prima occasione in cui ha scoperto la sua vera vocazione.

L’opinionista è sempre stato molto sincero e leale ed ha voluto raccontare un momento molto intimo della sua vita. Nonostante la quarantena, l’opinionista di Uomini e Donne continua a tenersi in contatto con i suoi fans.

Infatti, nella giornata di ieri sui social network si è lasciato andare ad una confessione ed è una cosa che in passato non aveva mai fatto. L’ospite fisso della trasmissione di Maria De Filippi, ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono giorno e notte sui suoi social quello che è accaduto e alcuni particolari intimi della sua vita.

Gianni Sperti e le confessioni social

Gianni Sperti in un video su Instagram, dopo aver parlato più volte della quarantena in cui è costretto a causa del Coronavirus, ha voluto anche rendere molto più stretto il rapporto con i suoi followers. La sua confessione personale, si è concentrata su un momento particolare della sua vita. Ha detto quello che era successo e ha mostrato la sua prima volta.

L’opinionista, infatti ha voluto raccontare la prima volta che ha fatto il pane in casa mostrandosi molto fiero del risultato che aveva ottenuto. Questa allusione, aveva fatto pensare a tutti i suoi fan che volesse finalmente aprire le porte della sua vita da un punto di vista intimo, ma invece non è stato così.

I consigli social dell’opinionista

Il noto opinionista Gianni Sperti è molto amato dal pubblico di Uomini e Donne e anche dalla sua collega Tina Cipollari. Ieri, ha condiviso la prima volta che ha fatto il pane in casa: in questi giorni sta condividendo tanti momenti della sua quarantena, senza mai distrarsi.

Non è facile certo, concentrarsi in questo momento così delicato però, quello che è certo è che in queste ore sta facendo di tutto anche per intrattenere il suo pubblico. Nei prossimi giorni, invece, che cosa accadrà? Nelle prossime settimane probabilmente si entrerà nella fase due delle restrizioni e questa non può che essere una buona notizia per tutti gli italiani!