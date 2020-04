Maeve Kennedy ritrovato il corpo dopo 5 giorni di ricerche, il figlio disperato

Maeve Kennedy Townsend McKean ritrovata morta dopo 5 giorni di ricerche, si continua la ricerca di suo figlio

È stato ritrovato il corpo senza vita di Maeve Kennedy Townsend McKean, ovvero la figlia quarantenne dell’ex governatore del Maryland, Kathleen Kennedy Townsend e nipote di Robert F. Kennedy. La Polizia di Stato l’ha fatto sapere dopo che si era lanciato l’allarme per la scomparsa della donna.

Cinque giorni fa, era stata denunciata la scomparsa nella Baia di Chesapeake, nel Maryland. Giovedì pomeriggio, lei e suo figlio Gideon di 8 anni, avevano fatto perdere le loro tracce. I due infatti erano partiti in canoa nella casa di famiglia Shady Side a circa venti cinque miglia a sud di Annapolis. Da quel momento però non vi erano state altre informazioni su quello che gli era accaduto.

Maeve Kennedy Townsend McKean trovata senza vita

Le ricerche sono andate avanti per diversi giorni con la tecnologia sottomarina e con l’aiuto anche dell’aviazione. Le Autorità infatti, stavano cercando di trovare la donna e suo figlio. Oggi è emerso il corpo della persona scomparsa, ovvero Maeve Kennedy Townsend McKean e probabilmente, a breve potrebbe essere trovato anche il corpo di suo figlio.

Secondo la prima ricostruzione sembrerebbe che i due abbiano le mando nella Baia per recuperare il pallone del piccolo Gideon, ma poi non erano stati in grado di tornare a riva. Ancora un lutto quindi nella famiglia Kennedy dopo la lunga scia di dolore che è iniziata nel 1944 con la morte di Joseph, il fratello maggiore di John Fitzgerald Kennedy, in un incidente aereo. Numerosi incidenti sono andati avanti per tutta la dinastia.

La scia di dolore della famiglia Kennedy

Con la morte di Maeve Kennedy Townsend McKean continua la lunga scia di dolore per la famiglia. Solo la scorsa estate era anche morta Saoirse, la bisnipote di Bob, a soli 22 anni. Era stata vittima di un overdose.

In più, ci sono gli assassini di John e Bob rispettivamente nel 1963 nel 1968. Nel 1997, morì in un incidente sugli sci Michael, il figlio di Bob mentre nel 99, il figlio del presidente John Kennedy Junior morì in un incidente aereo.

Insomma, ci sono tantissimi casi, almeno altri 12 in cui purtroppo la famiglia Kennedy ha dovuto fare i conti con morti tragiche. Intanto, in queste ore nel Maryland continuano le ricerche per il piccolo Gideon di appena 8 anni.