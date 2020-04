Barbara D’Urso, un rifiuto clamoroso alla conduttrice “Con lei no non farò nessuna intervista!”

Josi Gerardo Della Ragione rifiuta l’intervista a Barbara D’Urso perchè stanco di sentir parlare male della sua città

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha negato un’intervista Barbara D’Urso. In un lungo post su Facebook ha spiegato perché non si è voluto collegare con Canale 5 e non ha voluto farsi sentire dalla donna.

Infatti, ha detto ai suoi concittadini di aver ricevuto un invito dalla conduttrice di Canale 5, ma ha preferito evitare questo confronto. Lei non gli aveva chiesto di raccontare come la città di Bacoli stesse vivendo l’emergenza Coronavirus ma altro.

Secondo lui l’intervista poteva avere un senso qualora ci fosse stato da parte della conduttrice la voglia di incentivare la raccolta fondi che il comune sta mettendo in campo. Quando ha capito invece, che si trattava solo di un modo per dialogare con il sindaco, parlare senza una meta ben precisa, ha preferito non fare tale intervista.

Josi Gerardo Della Ragione e la sua scelta

Josi Gerardo Della Ragione ha fatto sapere che non ci tiene assolutamente a andare alla trasmissione di Barbara D’Urso. In quanto secondo lui, sarebbe solo un modo per mettere in campo i provvedimenti vestitini che l’amministrazione comunale ha messo in campo anche in contrapposizione al governo Nazionale. Queste misure, infatti stanno aiutando a tenere il contagio sotto chiave.

Inoltre, secondo lui Barbara D’Urso voleva accendere i riflettori su 4 persone irresponsabili che stavano passeggiando sulla spiaggia di Miseno e che l’amministrazione ha già multato e denunciato. Ecco perché quindi si è deciso di evitare questa intervista. Il sindaco sostiene che si vuole far passare le immagini del Sud che non rispetta le regole, ma questo non è assolutamente giusto.

La denuncia del sindaco di Bacoli

Non è la prima volta che il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione fa valere le sue posizioni. Infatti, dice di aver ringraziato Barbara D’Urso per l’invito ma ha preferito rifiutare perché non voleva che passasse ancora una volta il messaggio di un Sud fatto da barbari.

Per il primo cittadino di Bacoli, bisogna cercare di evitare di far piovere insulti nei confronti delle persone della provincia di Napoli e in generale, su tutta la Campania. Lui vorrà parlare quando si parlerà di crisi economica, di quello che stanno vivendo gli operai di vari settori. Piuttosto, adesso se si deve semplicemente fare pubblicità negativa, preferisce tirarsi fuori da questo tipo di discussione.