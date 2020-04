Meghan Markle ”Come è possibile? Sul certificato di nascita di Archie cosa spunta (FOTO)

Meghan Markle, il titolo di principessa sul certificato di nascita non convince

Meghan Markle diversamente da Kate Middleton ha partorito il suo bimbo Archie nello stesso ospedale in cui sono nate le principesse Beatrice ed Eugenia, ovvero le due cugine di William e Harry. Proprio li nel Portland Hospital. Kate invece ha dato alla luce George, Charlotte e Louis presso il St. Mary’s Hospital di Londra.

Fin qui nulla di strano, ciò che suona davvero strano alle orecchie di coloro che hanno avuto modo di avere tra le mani il certificato di nascita del piccolo Archie è la professione della donna. In realtà è un’attrice, ma sul certificato risulta essere una principessa. Lei non è nemmeno una principessa però, Al massimo è una duchessa.

Questo è il titolo nobiliare che le è stato assegnato dalla Regina Elisabetta durante il matrimonio con Harry. Tra l’altro adesso il titolo è stato rimosso a seguito della loro decisione di uscire fuori dalla famiglia reale. Da gennaio 2020 si tratta di una coppia normalissima che rinuncia a pregi e privilegi. (Continua dopo la foto)

Meghan Markle dalla nascita del bimbo ad oggi

Meghan Markle aveva già fatto indemoniare le malelingue che avevano pensato la donna volesse appropriarsi di un titolo che non le appartenesse. La realtà dei fatti è che il titolo principessa non è un vero titolo, né è inteso come tale. Si tratta di una denominazione legata al fatto che è la moglie del Principe, o comunque dell’ex Principe.

Nessuno teoricamente dovrebbe trovare nulla da ridire sui due ragazzi, che in tantissime occasioni hanno dato modo di capire che stanno insieme perché si amano realmente e non per interessi economici. Hanno fatto tutto nella massima lealtà, onestà possibile cercando di dare poco nell’occhio. Non sono persone che amano stare al centro dell’attenzione.

La presentazione del piccolo Archie avvenuta in piccolo lontano da occhi indiscreti

A proposito di ciò infatti possiamo prendere come prova il fatto che quando è nato il bambino alle 5:26 di lunedì 6 maggio 2019, ha fatto il suo debutto a Windsor due giorni dopo la nascita. Presenti soltanto un reporter, un fotografo, tre cameraman, il fotografo privato e l’addetto stampa scelto dalla famiglia.

Prima di tutto però aveva ovviamente conosciuto la bisnonna in qualità di ottavo nipote. Adesso i tre continuano la loro vita nella semplicità, nella mediocrità, una famiglia normale come tutte le altre, ciò a cui hanno sempre ambito i ragazzi.