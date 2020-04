Barbara D’Urso innamorata: svelata l’identità del suo ‘amante’ segreto (FOTO)

Barbara D’Urso nelle ultime settimane è continuamente sotto attacco. A molti telespettatori, ma anche a numerosi personaggi dello psettacolo non è piaciuto affatto il siparietto con Matteo Salvini dove si è lasciata andare ad una preghiera in diretta per i defunti. Un gesto carino che ha mandato in delirio il web e nel giro di poche ore è stata organizzata addirittura una petizione per far chiudere tutti i suoi programmi.

Intanto, però, mentre in molti la vogliono fuori da Mediaset, Barbara D’Urso continua serenamente a vivere la propria quotidianità. Ogni giorno dopo la fine di Pomeriggio 5 torna a casa e pare che ad aspettarla ci sia un amante ‘segreto’. Vediamo insieme di chi si tratta.

Barbara D’Urso criticata sui social

In questo periodo Barbara D’Urso è particolarmente criticata, e in certi casi addirittura insultata pubblicamente sulle sue varie pagine Social. Oltre a riceve offese per i suoi tutorial su come lavarsi denti e mani, la presentatrice viene insultata anche per i suoi selfie ritenuti a volte troppo osè, sopratutto alla sua età e in un momento così delicato.

Barbara D’Urso si piace e si sente perfettamente a suo agio nel suo corpo. Per tale ragione non ha vergogna a mostrarsi e ad essere fiera della sua forma fisica. Nelle ultime settimane è stata attaccata anche per alcuni video dove si apprestava a preparare delle gustose cenette, senza badare,secondo alcune segnalazioni alle norme igieniche.

La presentatrice ha un’amante segreto?

Al di la delle critiche e degli insulti, Barbara D’Urso continua a sorridere e ad andare avanti per la propria strada. Ogni giorno, terminate le registrazioni negli studi Mediaset la presentatrice torna a casa. Stando ad alcuni post, pubblicati sia su Facebook che su Instagram, pare che proprio tra le mura domestiche ci sia qualcuno ad aspettarla. Stiamo parlando di un simpatico orsacchiotto gigante di colore celeste e dall’espressione dolce e rassicurante.

Il pupazzo appare sia sul letto che sul divano, dove Barbara D’Urso ama rilassarsi leggendo un libro. A quanto pare, dunque la conduttrice è una tenerona. Ma se il motivo per il quale tiene tanto a questo peluche fosse la persona che gli’la regalato è altrettanto importante. Avrà forse un ammiratore segreto?