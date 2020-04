Chi sarà il vincitore del Grande Fratello VIP 4? L’esito dei sondaggi spiazza

Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello VIP 4 e sul web non si fa altro che parlare di chi potrebbe essere il vincitore. Gli scommettitori di StanleyBet hanno redatto una classifica davvero molto precisa, che lascia spazio a colpi di scena.

Stanco a quanto trapelato, pare che a giocarsi il podio possano essere tre uomini. Ma la cosa che sta lasciando maggiormente perplessi riguarda le ipotesi sul quinto classificato. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Vincitore Paolo Ciavarro e podio tra uomini

Mercoledì 8 aprile scopriremo chi sarà il vincitore di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP. Si è trattato di un’edizione alquanto particolare durante la quale non sono mancate eccezioni e cambi di programma improvvisi. Anche per quanto riguarda l’ultima puntata, infatti, ci saranno dei cambiamenti mai verificati in precedenza. In virtù di tutto questo, quindi, anche l’esito della votazione finale potrebbe sorprendere i telespettatori.

Stando a quanto trapelato sul web in queste ore, il più quotato per la vittoria è Paolo Ciavarro. Al secondo posto, con un differenziale di voti minimo, ci sarebbe Patrick Ray Pugliese. Il veterano del reality show, dunque, pare potrebbe non aggiudicarsi neppure stavolta la prima posizione. Ad ogni modo, proseguendo nella classifica, al terzo posto c’è Sossio Aruta. Uno tra gli ultimi arrivati, dunque, potrebbe scavalcare molti coinquilini.

Colpi di scena per gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP

Al quarto posto, poi, secondo le statistiche dovrebbe esserci Antonella Elia. L’esuberante showgirl, che ha sicuramente gettato molto pepe in questa edizione del reality, non dovrebbe riuscire neppure a salire sul podio. Ad ogni modo, veniamo al vero colpo di scena. Secondo le analisi effettuate in queste ore, la quinta posizione dovrebbe essere rivestita da Aristide Malnati, uno tra i concorrenti più anonimi e silenziosi di tutta questa esperienza.

A seguite, poi, Paola Di Benedetto e Andrea Denver. Insomma, se le ipotesi sul vincitore del Grande Fratello VIP non lasciano molto spiazzati, sicuramente, interessante è la classifica dei successivi in classifica. Tuttavia, queste sono solo delle ipotesi, per scoprire come andrà a finire non ci resta che attendere la messa in onda di domani sera, su Canale 5, sempre a partire dalle 21.30 circa.