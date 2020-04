Leonardo Greco è guarito dal Coronavirus: ‘All’inizio mi hai schiacciato, ma ho vinto io!’

Leonardo Greco, ricoverato in terapia intensiva per Coronavirus, ha annunciato di aver sconfitto la malattia. Ecco che cosa ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Leonardo Greco è guarito

Leonardo Greco è stato un ex tronista di Uomini e Donne. Lui ha vissuto la nuova modalità del programma di Maria De Filippi con lo studio diviso a metà con corteggiatrici ventenni e quarantenni. Alla fine ha scelto Diletta Pagliano e tra loro c’è stata una relazione di qualche anno. Ma ultimamente l’attenzione su di lui è alta non per i suoi affari di cuori, ma per la sua salute.

Leonardo aveva scritto un post su Instagram nel quale annunciava di essere stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria e di avere costante bisogno di ossigeno. Dopo due tamponi negativi, finalmente la diagnosi: Covid-19. Per lui il percorso è stato lungo e doloroso.

Non essendoci una cura, i dottori hanno dato ai pazienti sei pastiglie diverse ogni giorno con un gran numero di effetti collaterali. Ma Leonardo è stato poi dimesso, in via di guarigione. Oggi ha avuto i risultati del tampone ed è completamente guarito in quanto non c’è più traccia di Coronavirus nel suo organismo. Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo Instagram.

Il post su Instagram: ‘Ti ho sconfitto’

Leonardo ha iniziato il post parlando direttamente al virus fiero di averlo sconfitto anche se alcune ferite rimarranno. L’ex tronista ha ricordato che questa odissea è iniziata il 29 febbraio ed è come se fosse stato devastato da un uragano che ha portato via ogni cosa: dal suo lavoro alla sua salute. La malattia è stata lunga, difficile.

“Mi hai distrutto fisicamente e mentalmente, all’inizio mi hai schiacciato ma ho vinto io!” queste le parole di liberazione di Leonardo. Adesso, anche se non ha recuperato al 100%, è pronto per un altro capitolo della sua vita in cui tutto sarà più bello. (Continua dopo il post)

L’affetto per Leonardo

In questi mesi in cui Leonardo ha combattuto con il Coronavirus molti suoi colleghi, e non solo, hanno dimostrato affetto nei suoi confronti. All’inizio ci sono stati subito i commenti di Jack Vanore, Francesco Monte, e altri partecipanti di Uomini e Donne. Nonostante le critiche a Diletta, la sua ex fidanzata, lei si è informata dalla sorella di lui evitando di dire o fare cose pubbliche. Non si contano poi i commenti di affetto e incoraggiamento sui social dagli utenti che l’hanno sempre seguito.