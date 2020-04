Fake News sul 5G: Movimento 5 Stelle smentiva le bufale già un anno fa

Le Fake News sul 5g stanno, come abbiamo già visto, spopolando sul web. Le persone non riescono a distinguere il vero dal falso, e credono realmente che le onde elettromagnetiche della nuova connessione possano nuocere alla salute. Il Movimento 5 Stelle già lo scorso giugno, aveva deciso di intervenire per smentire tutte queste teorie bufale e per spiegare l’importanza e la convenienza di questo muovo validissimo strumento.

Fake News e 5g: parla il M5S

Le domande delle persone sono tante, e in vista di questo binomio fake news e 5g cresce la preoccupazione. Eppure non ci sono complotti o cospirazioni che stanno muovendosi contro la salite dell’uomo, non c’è prova scientifica che dimostri quanto asserito. A rassicurare i cittadini italiani, il Movimento 5 Stelle, che si sta battendo già da mesi per dimostrare la valenza delle nuove tecnologie

Nel video pubblicato su Facebook a giugno 2019, si rispondevano le domande più frequenti sull’argomento. La voce narrante è quella della deputata Mirella Liuzzi, la quale cerca in minimi termini di tranquillizzare chiunque abbia creduto alle teorie cospirazioniste che ancora oggi circolano sul web.

La tecnologia 5G non fa male

La prima domanda a cui i pentastellati hanno dato risposta concerne la tossicità o meno della nuova connessione dati. Il 5g cioè non fa male. Come chiarisce anche la deputata nel video, le onde elettromagnetiche vagano secondo dei canoni stabiliti dalla legge, e si mantengono ben al di sotto dalla soglia prevista. Pare addirittura che la loro propagazione si tenga al di sotto di 5 mila volte, per cui non è proprio possibile che la salute umana sia messa a repentaglio.

Il parere dell’OMS

A ricordare quanto la tecnologia posta in essere rispetto i canoni di legge, come spiega la Liuzzi nel video, anche l’OMS, che ovviamente interviene rigidamente in ogni situazione che comprometta la salute dell’uomo.

Gli studi hanno infatti chiarito che anche dal punto di vista tumorale, l’uomo rischia se si espone ad una propagazione di minimo 50V metro. Numero questo ben lontano da quello che è l’utilizzo del 5g.

Nuovi servizi grazie al 5G

Infine, in merito alle fake news sul 5g, il Movimento non lascia adito a dubbi. Sono tutte pantomime, anzi il cittadino dovrebbe imparare a riconoscere i vantaggi scaturenti sa questa nuova tecnologia.

Progressivamente infatti, spiega il video, avremo a che fare con un aumento dei servizi offerti ai cittadini. Vecchie e muove generazioni vedranno positivamente cambiate la propria vita quotidiana. L’auspicio è di poter creare delle vere e proprie città intelligenti. Ma soprattutto la speranza è che proprio il 5g possa dare una svolta al mondo della medicina, che ora più che mai ha bisogno di fare un passo avanti.