Amici 19: un regalo per tutti i fan, ecco l’iniziativa dello sponsor tecnico del programma

Anche dopo la fine della diciannovesima edizione del talent, la macchina di Amici non si ferma. Lo sponsor tecnico del programma ha avviato un’iniziativa di solidarietà molto importante con un regalo a tutti gli appassionati

Amici 19: lo sponsor regala magliette, l’iniziativa importante di Freddy

Amici 19 si è concluso qualche giorno fa con la vittoria di Gaia Gozzi, cantante che si è presa la sua rivincita dopo l’esperienza deludente a X Factor e non essere stata presa ai casting di Amici l’anno scorso.

Il programma è andato in onda con le limitazioni imposte dal governo dopo la diffusione del Coronavirus in Italia. I ragazzi si sono esibiti senza pubblico, non potevano abbracciarsi e dovevano stare alla distanza minima di un metro dalle altre persone.

Tuttavia, anche alla fine di questa strana e criticata edizione del talent di Maria De Filippi, il profilo Instagram ufficiale ha annunciato un’iniziativa di solidarietà molto importante. Freddy, sponsor tecnico di Amici 19, ha realizzato una maglietta per rendere indelebili gli insegnamenti che questa emergenza ci sta dando. Il post continua così: “Di fronte all’amore per la vita non c’è età, cultura, nazione o posizione sociale che ci divida. WE ARE ALL THE SAME!“.

Le magliette con questa scritta saranno disponibili sul sito indicato sul post in modo gratuito per chi ne farà richiesta fino ad esaurimento scorte. Poi Freddy chiede di indossarla, scattare un selfie e condividerlo sui social con l’hashtag #weareallthesame. Tutti insieme per condividere un bel messaggio: siamo tutti uguali! Che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

La finale di Amici 19

Venerdì scorso il programma si è concluso con la finale in cui due ballerini e due cantanti si sono sfidati per la vittoria. Il quarto classificato è Nicolai Gorodiskii, che ha ricevuto soltanto il premio dello sponsor Marlù di 7.000 euro, così come Giulia Molino, la terza classificata.

La finalissima ha visto scontrarsi Gaia Gozzi e Javier Rojas. Quest’ultimo ha ricevuto il premio di categoria di 50.000 euro, il premio della critica di 50.000 euro e i 7.000 euro di Marlù. Gaia, invece, ha trionfato alzando la coppa dorata tra le lacrime. Per lei 150.000 euro, 20.000 euro del premio Tim e i 7.000 di Marlù. Seguirete i ragazzi anche dopo la fine del programma?