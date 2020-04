Adriana Volpe rompe il silenzio sulla crisi con Roberto Parli: “Incredibile” (FOTO)

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare dell’ipotetica rottura tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. I fan più attenti hanno notato che la coppia ha smesso di seguirsi sui social e questo ha subito fatto scattare un forte campanello d’allarme.

Numerosi utenti, infatti, hanno pensato che tra i due le cose non stessero andando molto bene. Altri ancora hanno posto l’accento sulla probabile incidenza di Andrea Denver in tutta questa storia. La conduttrice, però, è intervenuta ed ha chiarito tutto.

Il chiarimento di Adriana su Roberto Parli

Pochissime ore fa, Adriana Volpe è intervenuta sul suo profilo Instagram per chiarire la questione relativa al rapporto con suo marito Roberto Parli. La donna ha esordito dicendo di non essere molto pratica sul mondo social, pertanto, pare ci sia stato un errore sul suo profilo. Stando a quanto emerso, quindi, il mancato “segui” verso il marito sarebbe colpa di un errore dovuto alla sua scarsa dimestichezza con la tecnologia.

Ad ogni modo, l’ex gieffina ha detto di essere basita da tutta questa storia e da tutto ciò che i telespettatori hanno montato sul suo conto. Approfittando dell’intervento su Instagram, la donna ci ha tenuto a fare chiarezza anche su di un altro punto importante, ovvero, l’ipotetico flirt con Andrea Denver.

Il rapporto tra la Volpe e Denver

Quest’ultimo, nel corso di questi giorni di permanenza in casa, si è reso protagonista di un gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Nel caso specifico, quando il GF VIP ha mostrato a tutti i concorrenti il calendario realizzato nei giorni passati, il ragazzo non è riuscito a trattenersi ed ha baciato la foto dell’ex presentatrice RAI. Questo gesto ha generato un’immediata reazione da parte del web.

Adriana Volpe, però, dopo aver chiarito la questione su Roberto Parli, ha anche detto che con Denver non c’è mai stato e non c’è tutt’ora nulla. La gente, quindi, farebbe meglio a dedicare la propria attenzione a questioni più importanti e serie, specie in questo momento così delicato. Il chiarimento sarà servito a mettere a tacere i pettegolezzi?