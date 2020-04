“Basta mi sono rotto le scatole…”: Al Bano rompe il silenzio, la verità su Romina Power e Loredana Lecciso [FOTO]

Al Bano nega qualsiasi triangolo amoroso

Dopo l’esperienza di Romina Power al Serale di Amici 19 con Al Bano, la cantante statunitense ha lasciato Roma per trascorrere la quarantena a Cellino San Marco, in Puglia. In questi giorni la donna ha postato uno scatto che la ritrae al fianco dell’ex marito e il figlio Yari. Al fianco della foto ha scritto la seguente didascalia: “Home sweet home”.

Per molti è stata l’ennesima frecciatina velenosa nei confronti di Loredana Lecciso infiammando nuovamente il cosiddetto triangolo amoroso. Per evitare altre notizie di gossip nei suoi confronti, il Maestro Carrisi ha rotto il silenzio attraverso un’intervista per Adnkronos.

Il cantautore salentino ha detto che tra lui e la Power non c’è assolutamente nulla. Ecco il suo sfogo: “Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

Ecco perché Romina Power è a Cellino San Marco

A quanto pare Romina Power voleva tornare immediatamente in California dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, ma a causa dell’emergenza Covid-19 non le è stato possibile. Intervistato da Adnkronos, Al Bano ha detto: “Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”. In poche parole il cantautore di Cellino San Marco ha fatto intendere che tra lui la sua ex moglie e Loredana Lecciso non ci sono tensioni. Mentre tra le due ex sembra proprio di si. (Continua dopo il post)

Al Bano Carrisi parla dell’emergenza Covid-19

In questo ultimo periodo Al Bano ha rilasciato diverse interviste e tutte le volte ha mostrato tutta la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus. Il Maestro Carrisi sul fatto che in giro circolano delle voci su complottismi ha detto la sua.

“Sento parlare di guerre batteriologiche, di trame ordite da Stati rivali, ma io sono per affidarmi alla scienza evitando troppe elucubrazioni”. Inoltre il cantautore pugliese ha detto che al momento non c’è la necessità di aprire le Chiese, uno che è credente può pregare Dio anche da casa.