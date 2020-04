Adriana Volpe chiarisce una volta per tutte il gossip che la vede molto vicina ad Andrea Denver: le parole della conduttrice

Adriana Volpe ha fatto dei chiarimenti molto precisi sui social sul gossip che la vede legata ad Andrea Denver. Ecco che cosa ha scritto la conduttrice

GF Vip: il gossip su Adriana Volpe e Andrea Denver

Adriana Volpe è stata una delle grandi protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Durante il reality, però, è iniziato a circolare un gossip che vedeva lei e Andrea Denver molto vicini.

Questo gossip è stato alimentato dal giovane modello che non faceva altro che guardare il bel fisico della conduttrice e dire cose molto carine nei suoi confronti. Ovviamente Adriana ha sempre detto che si trattava di un rapporto scherzoso in quanto poteva essere sua madre.

Nonostante lei sia felicemente sposata con Roberto Parli, e Andrea abbia una fidanzata che lo sta aspettando, questa voce su loro due non accenna a fermarsi. La stessa Adriana è intervenuta poco fa sui social per “togliersi un sassolino dalla scarpa“. La conduttrice ha chiesto espressamente di smetterla di “montare” storie tra lei e Andrea Denver che non esistono. (Continua dopo la foto)

Il ritiro di Adriana

Adriana stava facendo un percorso molto bello all’interno del reality. Purtroppo, il Coronavirus l’ha colpita da vicino e ha deciso di ritirarsi volontariamente dal gioco. Infatti, pochi giorni dopo è venuto a mancare il suocero, già malato, che ha contratto anche il Covid-19. I ragazzi nella Casa hanno pianto molto per la sua uscita improvvisa e ancora non sanno quello che è successo. Lei, comunque, sta cercando, sempre con la sua energia e positività, di intrattenere i suoi fan anche dai social.

Andrea Denver in finale?

Invece, Andrea Denver è arrivato in finale. Il modello è al televoto, in realtà, per gli ultimi due posti da finalista con Antonella Elia e Patrick Pugliese, ma di fatto è già arrivato alla fine del programma. Secondo voi ha una possibilità di vincere? Secondo gli utenti social e gli scommettitori pare di no.

Sembra che non abbia lasciato molto a questo Grande Fratello Vip. Invece sembra che i due candidati per la vittoria siano Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Voi che cosa ne pensate?