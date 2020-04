“Sei un po’ cessa in quarantena…”: Elodie irriconoscibile, viso stanco e capelli ingestibili [FOTO]

Il successo discografico di Elodie Di Patrizi

La bellissima Elodie è reduce dal successo ottenuta alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Alla kermesse condotta da Amadeus si è presentata con Andromeda, il brano scritto per lei dal collega ed amico Mahmood piazzandosi in una buona posizione. Tuttavia la soddisfazione è arrivata settimane dopo, infatti la sua canzone è la più diffusa nelle radio italiane e di conseguenza la più ascoltata dal pubblico.

In quell’occasione la Di Patrizi aveva fatto parlare di sé anche per il suo outfit molto elegante ma nello stesso tempo seducente con scollature e spacchi vertiginosi. Al momento la fidanzata di Marracash si trova in quarantena e di recente è apparsa su Instagram con un look irriconoscibile.

La cantante romana irriconoscibile su Instagram

Vista la quarantena da Covid-19 e l’impossibilità di uscire da casa, Elodie ha deciso di trascorrere le giornate stando a stretto contatto con tutti i suoi follower. Ad esempio, sul suo account Instagram l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è mostrata in versione acqua e sapone, ovvero senza make-up, a quanto pare una nuova modi in voga tra i vip. Si tratta di immagini realizzate in atteggiamenti naturali, senza filtri e senza utilizzare trucchi e prodotti di cosmesi.

Nello scatto in questione l’artista italo-francese si è fatta vedere in vestaglia e sgualcita, come lei si è definita. Un post che in pochissimo tempo è diventato virale facendo il giro dei social network. La ragazza ha i capelli più lunghi del solito e sembra particolarmente stanca e o dorme male, infatti ha anche le occhiaie. (Continua dopo il post)

View this post on Instagram Sgualcita A post shared by Elodie (@elodie) on Apr 2, 2020 at 4:56am PDT

Elodie Di Patrizi e Marracash separati durante la quarantena

Al momento Elodie Di Patrizi non può contare della vicinanza della persona che ama, ovvero il fidanzato Marracash. Purtroppo i due stanno trascorrendo la quarantena per Covid-19 separati anche se si tengono a contatto attraverso videochiamate e messaggi.

In una recente intervista l’ex allieva di Amici di Mari De Filippi aveva speso delle parole al miele per il rapper siculo: “Mi ha ridato fiducia; mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri. Di mettermi nelle mani di qualcuno e costruire qualcosa”.