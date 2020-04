Fiorello contro Salvini, “Puoi pregare anche in bagno se vuoi…” (Video)

Nei giorni scorsi, Matteo Salvini aveva chiesto la riapertura delle chiese in occasione della Pasqua. Una proposta che ha destato tantissime polemiche dal momento che da settimane ci viene chiesto di rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio.

Anche Fiorello, molto attivo sui social, ha espresso il suo parere in merito schierandosi fortemente contro l’idea di Salvini. Aprire le chiese ai fedeli in questo periodo non è opportuno e vanificherebbe tutti i sacrifici fatti. Cos’ha detto Fiorello? Vediamolo.

Matteo Salvini, la proposta che ha fatto discutere

Sono passati diversi giorni dal momento in cui Matteo Salvini ha lanciato l’idea di riaprire le chiese per Pasqua. Eppure le polemiche non si sono affatto placate, anzi. Il leader della lega, sabato scorso, ha rilasciato un’intervista a Sky TG 24 sostenendo che, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza, era possibile aprire le chiese ai fedeli per Pasqua. “Sostengo le richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa” sostiene Salvini, “seppur ordinatamente e con le distanze di sicurezza”.

La replica di Fiorello

Fiorello ha replicato fermamente a quanto affermato da Salvini e lo ha fatto mediante una diretta su Twitter. Lo showman siciliano afferma come “potrebbe essere un errore” per poi proseguire “Nostro Signore non credo che accetti le preghiere solo da chi esce di casa e va in chiesa”.

Nella sua diretta Fiorello pone l’accento sul fatto che se si prega con il cuore lo si può tranquillamente fare da casa propria. In definitiva, meglio una preghiera da casa fatta col sentimento che una preghiera fatta in chiesa tanto per uscire di casa. “Puoi pregare anche in bagno se vuoi, in cucina o in salotto. Non hai bisogno di metterti elegante e andare in chiesa perché è Pasqua con tutti i contagiati che ci sono, ma stiamo scherzando?” (Continua dopo il video)

In maniera molto pacata e tranquilla, dunque, Fiorello ha espresso il suo fermo no a quest’ennesima proposta provocazione di Matteo Salvini. In un momento come questo in cui i dati dei bollettini giornalieri, ultimo quello di ieri, parlano di una diminuzione nei contagi, sarebbe un gravissimo errore abbassare la guardia.