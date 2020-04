Ambra Angiolini dopo anni rompe il silenzio: ‘la malattia mi ha costretta a…’

In una recente intervista Ambra Angiolini si è raccontata a 360°. Senza paure e sopratutto senza vergogna per la prima volta ha parlato della sua malattia che per anni l’ha costretta a cambiare le proprie abitudini.

Al giornalista di Vanity Fair, l’attrice e conduttrice italiana ha commosso davvero tutti svelando retroscena particolari sul suo passato. Oggi la vediamo felice e serena accanto all’allenatore Massimiliano Allegri. Grazie a lui e al suo amore è rinata ma pochi sanno che ha dovuto affrontare momenti davvero bui.

Ambra Angiolini e il dramma della depressione

Ambra Angiolini ora appagata e felice, ha aperto il suo cuore, raccontando una fase difficile del suo passato, caratterizzato dalla depressione. Il suo più grande desiderio è sempre stato quello di diventare mamma e già da piccola sentiva questo grande bisogno. Con il tempo, dopo la fine di “Non è la Rai”, questo desiderio è è diventato una mancanza e l’attrice si è ritrovata in un tunnel.

Infatti, la malattia l’ha travolta e per uscirne ha dovuto farsi aiutare da un medico che la seguiva costantemente. Nello stesso tempo, però, Ambra Angiolini si è avvicinata anche alla fede e insieme un medico dell’ospedale San Camillo di Roma è partita per il Brasile, facendo volontariato. La gioia più grande è arrivata nel momento in cui è nata Jolanda avuta dal precedente compagno Francesco Renga. La coppia poco prima della separazione ha avuto anche un altro bambino, Leonardo.

La rinascita dell’attrice

Oggi Ambra Angiolini è finalmente guarita o ricorda con molta angoscia quel periodo in cui la depressione l’ha travolta. Grazie a Massimiliano Allegri, conosciuto dopo la separazione con Renga ha ritrovato l’amore. Nell’allenatore ha trovato tutto ciò che aveva bisogno e ha affermato che non avrebbe potuto trovare persona più rispettosa.

“Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli”. La coppia è insieme da circa tre anni e nonostante cerca di mantenere una certa discrezione spesso sono stati beccati in strada, abbracciati e felici come non mai.