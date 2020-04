Uomini e Donne, Armando Incarnato disperato per la figlia: “Mai perdere le speranze” (FOTO)

Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha pubblicato una IG Stories molto commovente dedicata a sua figlia. Il protagonista ha voluto condividere con tutti i fan uno tra i momenti più difficili della vita di ciascuno di noi e le parole sono state colme di dolore.

Nel caso specifico, l’esponente del parterre maschile del talk show della De Filippi ha detto di soffrire molto a causa della lontananza dalla piccola, ma non solo. Andiamo a vedere cosa ha rivelato.

Il messaggio di Armando Incarnato per la figlia

Armando Incarnato è tra i personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha sempre sollevato grosse polemiche sia in studio sia sui social. Rientra, infatti, in uno dei pochi personaggi in grado di far perdere le staffe alla pacata conduttrice. Ad ogni modo, nelle ultime ore il protagonista si è ritrovato al centro di alcuni rumors su Insatgram per aver pubblicato un post molto commovente. Incarnato ha pubblicato una foto in cui è presente sia lui sia sua figlia in videochiamata.

Ebbene, l’uomo ha approfittato di questo momento così delicato per fare una riflessione e una confessione. Per molto tempo lui e la bambina non hanno avuto grandi rapporti. Di recente, però, le cose sembravano nettamente migliorate. Tuttavia, la diffusione del Coronavirus sta ostacolando, ancora una volta, il loro rapporto. A causa di tutto questo, infatti, i due non possono incontrarsi e abbracciarsi. (Continua dopo la foto)

I fan di Uomini e Donne spiazzati

Per tale ragione, Armando Incarnato ha detto di essere molto addolorato e la cosa ha commosso i fan di Uomini e Donne. Nonostante molto spesso lui finisca al centro di polemiche e critiche, in questa occasione molti utenti hanno deciso di lasciarlo in pace rispettando la sua sofferenza. Ad ogni modo, il protagonista ha detto che non mollerà, né ora né mai.

Questa sarà l’occasione per rafforzare ancor di più il legame con la figlia ed anche con la fede in alcuni casi. Armando ha voluto concludere il suo commovente intervento con poche ma semplici parole, infatti, ha detto di volere molto bene alla piccola Michelle.