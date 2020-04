Un posto al sole, repliche: Andrea e Arianna fanno pace

È iniziato un ciclo di repliche per la fortunata soap di Un posto al sole, ambientata a Napoli, nel fittizio palazzo Palladini. Ci teniamo a precisare come Rai3 trasmetterà ogni giorno le vecchie puntate già viste nel lontano 2012. Al momento, non è dato sapere quando inizieranno le nuove riprese.

Un’occasione imperdibile, tuttavia, per ripassare la storia della soap. I neofiti che si sono avvicinati da poco alla serie, potranno fare, invece, la conoscenza di personaggi non più attivi, quali Greta (Cristina D’Alberto Rocaspana) e Manuela/Micaela interpretate Cristiana Dell’Anna, accasatasi in seguito nella fiction Gomorra. Come ha detto Patrizio Rispo, gli inquilini di palazzo Palladini torneranno presto con nuove puntate, a patto che tutti ci comportiamo bene e che ubbidiamo alle disposizioni governative di restare a casa.

Un posto al sole, Roberto ansioso per la gravidanza di Greta

Le anticipazioni riguardanti la replica di Un posto al sole in onda stasera 8 aprile 2020, ci riportano al momento in cui Andrea e Arianna fanno finalmente pace, introducendo una nuova, appassionante, love story tra i due. Come informa Coming Soon, Roberto, intanto, è in ansia per la gravidanza di Greta e scatena tutta la sua rabbia nei confronti di Filippo, “colpevole” di non aver fatto la dialisi.

Serena, invece, cerca di scoprire il nome dell’uomo dei suoi sogni. Tra Manuela (camuffata da Micaela) e Niko, sembra iniziare a crescere una certa simpatia. Ma le sorprese non finiscono qui. Vediamo cos’altro faranno i simpatici inquilini di palazzo Palladini stasera alle 20:45.

Andrea e Arianna tornano insieme

Con l’aiuto di Franco, Arianna e Andrea stanno superando il blocco che li aveva separati, a causa di diverse incomprensioni. Da qui inizia la vera storia d’amore tra i due, che come abbiamo visto nelle ultime puntate inedite prima dello stop delle riprese, andrà a suggellarsi con il desiderio di adottare un bambino.

Mentre l’idillio cresce tra i due, assisteremo invece ad un sempre più frustrato Roberto Ferri, il quale decide di scatenare tutta la sua ira nei confronti del figlio Filippo, il quale ha saltato la dialisi. Quest’ultimo, però, ha deciso di dare un taglio con il passato, grazie alla discussione avuta con Tommaso. Vi ricordiamo che le repliche di Un posto al sole ci accompagneranno dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.