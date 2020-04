Jennifer Lopez insultata sui social, ha violato la quarantena

Jennifer Lopez è, in queste ore, oggetto di pesantissimi attacchi sui social. Il motivo è molto semplice: la cantante ha violato le disposizioni sulla quarantena imposte praticamente in mezzo mondo.

Perché l’ha fatto? In base a quanto emerso, questo grave errore avrebbe alla radice la “necessità” di andare in palestra. Ecco perché i fans, scatenati, si sono dati battaglia sui social a furia di commenti negativi. In un momento di forti sacrifici per tutti, infatti, è inaccettabile che vi sia chi, incurante delle regole, le vìola per certe sciocchezze. Vediamo i fatti nel dettaglio.

Jennifer Lopez, in barba alla quarantena..

Jennifer Lopez ha violato le disposizioni governative uscendo di casa per una motivazione alquanto sciocca. Per quanto, infatti, si possa tenere alla forma fisica è inconcepibile che si metta a rischio la propria e l’altrui incolumità per recarsi in palestra. Eppure è proprio quel che ha fatto la Lopez che si è recata in palestra per allenarsi nonostante sulla porta della struttura campeggiasse l’avviso “La palestra non è aperta, state a casa, state al sicuro”.

Il lockdown imposto a tutti, quindi, non è stato rispettato mandando, come naturale, tutti i fans, e non solo, in collera. La situazione, difatti, è molto grave e tutti devono rispettare le regole imposte se si desidera che l’emergenza rientri nel più breve tempo possibile.

I social, fans e non scatenati

Se, normalmente, i fans di Jennifer Lopez inviano commenti estasiati e entusiasti dinnanzi ai post della cantante, questa volta non è andata per nulla così. Le fotografie che ritraevano la ragazza (insieme al suo compagno Alex Rodriguez) hanno fatto in fretta e furia il giro del web provocando commenti velenosissimi e l’ira incredibile di chi, da settimane, è murato in casa.

Su Twitter, in particolare, sono volati dei veri e propri insulti diretti a JLo che hanno tenuto a sottolineare come grave ed irrispettoso sia stato il suo comportamento. I più sottolineano il fatto che i due siano stati talmente irresponsabili da far aprire una palestra intera, normalmente chiusa, soltanto per loro. Per altri si dovrebbe smettere di venerare “certi vip” che, noncuranti degli altri, hanno dimostrato di sottovalutare un problema sanitario globale. Come risponderà Jennifer Lopez?