Beautiful spoiler puntate Usa: Thomas riprende conoscenza

Nelle prossime puntate di Beautiful che vedremo su Canale 5 tra qualche mese, ci sarà una grave crisi tra Brooke e Ridge a causa del comportamento folle di Thomas. Con grande rabbia di Katie, vedremo Bill schierarsi con la Logan. I due torneranno insieme? La bella notizia è che il giovane Forrester si risveglierà dal coma, a dispetto della prognosi medica iniziale che aveva fatto cadere nella disperazione tutti i suoi cari. Di seguito, le anticipazioni.

Beautiful, nuove puntate: Thomas si sveglia dal coma

Bill accetterà la richiesta della Logan di aiutare a smascherare Thomas e così si schiererà dalla sua parte. Nel frattempo, Sally Spectra non accetterà che il suo ex fidanzato Wyatt si allontani da lei per mettersi con Flo, appena uscita di prigione. Nonostante ciò, i due non riusciranno a trovare un punto comune.

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane svelano poi che Thomas Forrester si sveglierà dal coma. Accanto al suo letto ci sarà il detective Alex Sanchez che non vede l’ora di interrogarlo in merito all’incidente sulla scogliera. Brooke tremerà all’idea che Thomas possa raccontare al poliziotto che è stata proprio lei a spingerlo giù dalla scogliera.

Stando agli spoiler di Beautiful, Brooke resterà senza parole quando Ridge le dirà di non credere alla sua versione riguardo l’incidente che ha fatto finire Thomas in coma. Intanto, Shauna andrà a trovare la figlia in prigione. La ragazza dirà a sua madre di aver ripensato alla sua linea difensiva.

Non racconterà mai come sono andate esattamente le cose, visto che se lo facesse potrebbe essere rinchiusa per anni in carcere. A dare una svolta inaspettata al destino di Flo sarà Ridge, che le prometterà di aiutarla in cambio di un favore: dovrà creare un alibi a Thomas per eliminare i sospetti su di lui riguardo la morte tragica di Emma Barber.

Brooke nei guai

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Bill prometterà di proteggere Brooke a tutti i costi, anche a costo di farla separare da Ridge che, invece, non le crederà. Ciò farà inevitabilmente allontanare la Logan dal Forrester, impegnato a dimostrare la finta innocenza di suo figlio. Dal canto suo, Brooke continuerà ad assicurare a Sanchez che la drammatica caduta di Thomas sia stata un incidente. Alex però, inizierà a sospettare che la Logan non sia del tutto sincera.

Inoltre, come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, Shauna apprezzerà il gesto di Ridge e si avvicinerà inevitabilmente ancora di più a lui. I due si baceranno di nuovo, ma questa volta il Forrester non sarà ubriaco come quella sera al Bikini Bar. Insomma, la situazione si sta facendo davvero complicata, cosa accadrà? Lo sapremo molto presto.