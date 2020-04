Romina Power lancia l’allarme, il messaggio è scioccante: moriremo tutti! (FOTO)

Romina Power è scesa di nuovo in campo in prima linea a favore della natura e della salvaguardia del pianeta. L’ex moglie di Albano Carrisi si è mostrata molto preoccupata per un qualcosa che si è verificato nel cuore di Roma e sui social poche ore fa ha lanciato un allarme.

Romina Power preoccupata per la salute di tutti noi

In questi giorni si è verificato un fenomeno davvero raro, ha affermato Romina Power. Nella città di Roma, c’è stato un’inspiegabile moria di uccelli che ha fatto decine di vittime nella Capitale. Corpicini di uccelli senza vita trovati per strada ma a tutto ciò c’è una spiegazione. L’asl sezione animali della Capitale sta indagando sull’accaduto, ma a lasciare senza parole e a dare la sua giustificazione ci ha pensato la cantante. (Continua dopo il post)

L’appello della Power

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di vedere Romina Power combattere contro alcune battaglie a cui ci tiene moltissimo. Ad esempio non si è mai tirata indietro nel dire la sua opinione contro il Presidente dell’America in passato o contro l’abbandono degli animali al fine di eliminare le fake news riguardanti le trasmissioni del contagio di Codiv-19. L’ex moglie di Al Bano tiene tantissimo alla natura e alla salvaguardia degli animali.

Non a caso, ancora una volta ha voluto dire la sua sulle onde elettromagnetiche del 5G. A tal proposito, Romina ha voluto lanciare un vero e proprio messaggio con la speranza che tutti possano riflettere sulle sue parole: “Gli scienziati ci hanno avvertito di quanto sia nocivo esporsi alle onde elettromagnetiche del 5G. Poveri noi!! In USA c’e’ chi ha preso la situazione nelle sue proprie manie sparano contro le torri della morte”.

In queste ore, nel nostro paese, è in corso una sperimentazione per il 5G e le onde elettromagnetiche sarebbero la causa della morte di quei poveri uccellini. Il messaggio di Romina Power è ben chiaro.

Se da un lato la tecnologia migliora la nostra vita, dall’altro rovina quella tantissimo la natura. Infatti, ha anche precisato attraverso un altro post che in Svizzera la nuova rete è stata rifiutata perchè è nociva anche per gli essere umani e le piante.