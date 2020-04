Pamela Barretta infuriata, la dama pronta a denunciare: questa è violenza! (FOTO)

Chi fino allo scorso mese ha seguito Uomini e donne, di sicuro avrà notato la presenza di Pamela Barretta. L’ex dama del Trono Over ha trovato la sua anima gemella (o forse era quello che credeva) ed è uscita dal programma.

Poche settimane fa, la drammatica notizia, ovvero che Enzo Capo, il cavaliere napoletano, l’ha lasciata. Ad oggi ancora non si conosce il reale motivo del loro allontanamento ma pare che ci siano di mezzo delle incomprensioni.

Nello stesso tempo, Pamela sta cercando di andare avanti e da giorni è molto attiva sui social, dove regala tutorial di bellezza e sponsorizza prodotti. Ovviamente, spesso è capitato anche a lei di essere mira degli haters e questa volta ha davvero perso la pazienza.

Pamela Barretta accusata sui social

L’accusa nei confronti di Pamela Barretta è quella di aver “usato” Enzo Capo, il suo ex fidanzato, personali scopi, come ad esempio i viaggi di lusso fatti in giro per tutto il mondo e i ristoranti stellati. Infatti, l’imprenditore napoletano economicamente è molto benestante e questo ha fatto storcere il naso a qualcuno. Nonostante Pamela Barretta abbia più volte spiegato la sua situazione economica e quindi la possibilità di pagarsi tutto a spese proprie, nessuno sembra aver voglia di cambiare pensiero su di lei.

E a tal proposito, l’ex dama di Uomini e Donne ha preso una decisione importante. Prima di lasciarsi ha trascorso la loro ultima vacanza insieme alle Maldive,condividendo con scatti e video la loro gioia e il loro divertimento. Moltissimi però l’hanno accusata di sfruttare Enzo e di averlo scelto tra i cavalieri solo per la sua posizione agiata.

La dama pronta a denunciare tutti

Sul suo profilo Instagram, Pamela Barretta ha risposto in modo diretto a tutti i suoi haters, spiegando quanto sia pronta a denunciare qualsiasi persona si permetta di offenderla nuovamente. Chiunque si azzarda si ritroverà davanti ad un Avvocato in quanto ciò che subisce sono delle vere e proprie “violenze verbali”. Per questo, non ci penserà due volte a denunciare chi sul web parla male di lei, di suoi figlio e dell’integrità della sua persona.