‘Un posto al sole’ spoiler 8 aprile 2020, Niko intrigato da Micaela

Le avventure di Un posto al sole continuano senza freni, ripartendo dal lontano 2012 quando tutto doveva ancora succedere ed ogni amore era agli albori. Ebbene, stando agli spoiler della nota soap opera, in onda su Rai 3 il giorno mercoledì 8 aprile 2020, ne vedremo di cotte e crude.

Ad intrattenere i telespettatori ci penseranno in particolar maniera le vicende di Filippo, Roberto e Serena. Ma si parlerà anche di Niko e di una sua vecchissima conoscenza, Manuela/Micaela.

Un posto al sole anticipazione mercoledì 8/4

Serena, dopo aver sognato ad occhi aperti il suo principe azzurro, comprenderà che la sua anima gemella non è poi così tanto distante da lei e, attraverso un gioco, scoprirà il suo nome. Intanto vedremo un giovane Niko stringere un legame con l’affascinante babysitter Manuela la quale si farà chiamare Micaela. Tra i due si stabilirà un certo feeling ma presto qualcosa scombinerà il tutto alzando un polverone sulla ragazza. Di cosa si tratterà?

UPAS, esplode una discussione tra Filippo e Roberto

Nell’appuntamento di mercoledì sera di Un posto al sole, l’attenzione si riverserà su Andrea e Arianna ma anche su Roberto e Filippo. Ferri apprenderà una cosa poco confortate sul figlio. Nel dettaglio, Roberto verrà a sapere che Filippo ha saltato il ciclo di dialisi e questo lo farà imbestialire a dir poco. Arianna e Andrea, invece, si troveranno a parlare dopo l’intervento inaspettato di Franco Boschi. Sistemeranno ogni questione? A quanto pare no!

Spoiler Un posto al sole: Arianna decide di partire

In attesa di riprendere dalle nuove puntate, prossimamente a UPAS si parlerà ancora di Arianna e Andrea. Il Pergolesi, vedrà la sua amata allontanarsi sempre di più ma cercherà di fare l’impossibile pur di riconquistarla nonostante i frequenti respingimenti di lei. Le cose prenderanno una piega peggiore quando la Landi deciderà di andare via! Guido, intanto, cercherà di supportare Andrea il quale sarà molto demoralizzato e con il cuore in frantumi.

Franco e Angela si ritroveranno a discutere animatamente a causa della questione di Vintariello. Greta, che aspetta un bimbo da Roberto, comincerà a maturare la speranza che il marito torni ad amarla. Ma sarà proprio in questo frangente che Ferri deciderà di muoversi contro di lei! Prossimamente l’attenzione si focalizzerà anche su altri personaggi come ad esempio Rossella la quale cercherà di scrollarsi di dosso l’appellativo di ‘pesantona’.