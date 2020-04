Giulia De Lellis si scaglia contro Selvaggia Lucarelli:”Tu di corna te ne intendi” (Foto)

Negli ultimi giorni sul web e in particolare sui social non si è parlato di altro che del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due dopo giorni di attese, sospetti e indizi, hanno finalmente confermato quanto le fotografie di Chi hanno testimoniato: sono tornati insieme. A distanza di poche ore è arrivata anche l’ammissione del dj veronese che durante una diretta su instagram con Pio e Amedeo ha confermato il tutto.

Ovviamente la notizia ha suscitato la gioia dei fan dei Damellis e ha scatenato anche aspre critiche. Tra queste è arrivato il pungente post di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha definito “fuffa” il libro della bella influencer. La risposta di Giulia De Lellis è arrivata immediatamente ed è stata molto dura e diretta.

L’inatteso ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

L’attacco di Giulia De Lellis a Selvaggia Lucarelli

Come detto in precedenza, Selvaggia Lucarelli in un post sul suo profilo facebook ha parlato di Giulia De Lellis. La giornalista ha definito “fuffa” il libro dell’influencer e ha sottolineato che è ricascata in un’amore tossico.

La risposta di Giulia De Lellis è arrivata a stretto giro di posta. La bella influecer ha sottolineato, in maniera sarcastica, che la Lucarelli si intende di corna. Ha sottolineato che da lei si aspettava una spalla dove piangere e non una persona pronta ad attaccarla. Ha poi chiarito che nel libro ci sono scritte cose che è riuscita con molta fatica ad esternare e l’ha fatto per aiutare altre donne nella sua situazione.