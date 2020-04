Grande Fratello Vip, momento difficile per Adriana Volpe. Ecco i dettagli

Momento difficile per Adriana

In questo giorni sembra che il numero dei contagiati di Coronavirus sia in calo, ma non si deve abbassare la guardia. Anche se i decessi stanno diminuendo, non bisogna dimenticare coloro che hanno perso una persona cara. Non è una situazione semplice, dunque deve essere rispettato il loro dolore. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto addio ai propri familiari, come Adriana Volpe.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha abbandonato la casa per assistere il suocero. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Nel frattempo si ritrova ad essere al centro del gossip per alcune insinuazioni di Fabio Testi su un loro presunto flirt di anni fa. Come se non bastasse si dice che sia in crisi con il marito a causa di un’amicizia ‘speciale’.

Un feeling sospetto

E’ un momento difficile per Adriana dal momento che i più curiosi vogliono capire che sta succedendo con Roberto Parli. Dopo 10 anni di matrimonio e una figlia, Gisele, pare che siano arrivati a un punto di non ritorno. Alcuni parlano addirittura di rottura definitiva, dovuta soprattutto dall’amicizia di Andrea Denver.

Quest’ultimo ha ammesso di avere un debole per lei a Paola Di Benedetto, incurante della presenza delle telecamere. Hanno mostrato di essere complici in varie occasioni, come quando erano in piscina per scattare delle foto per il calendario del Gf Vip. Nonostante non ci sia mai stato nulla di concreto, sono bastati degli sguardi per far scatenare la gelosia di Roberto.

Dopo che Adriana ha lasciato il reality, il ragazzo ha detto di sentire molto la sua mancanza. Secondo gli amici stretti dei due coniugi, si tratterebbe di un vero e proprio flirt. Ragion per cui l’immobiliarista potrebbe chiedere il divorzio. Per ora la diretta interessata non ha né confermato né smentito.

Andrea spera di rivedere Adriana

Andrea ha confessato ai concorrenti rimasti in gara di voler rivedere Adriana. Non fa altro che pensare a lei da quando è andata via perché costretta da cause di forza maggiore. Tuttavia sa che non si andrà oltre l’amicizia, poiché entrambi sono impegnati sentimentalmente. Se alcuni telespettatori non vedono ambiguità nella faccenda, altri sono convinti che ci saranno nuovi sviluppi. Non ci resta che attendere per saperne di più.