Grande Fratello Vip, ecco chi potrebbe vincere questa sera la quarta edizione

Ecco chi potrebbe vincere

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine. I fan del reality sono curiosi di scoprire chi otterrà il montepremi. Non risulta facile fare un pronostico, dal momento che i finalisti sono in tutto 6. Purtroppo ciò è dipeso dalla chiusura anticipata per l’emergenza del Coronavirus.

Sossio Aruta ha confessato che se vincerà lui, non intascherà il denaro per aiutare gli ospedali a fronteggiare la pandemia. Anche gli altri hanno garantito che faranno così. Sul web si sta scommettendo su chi di loro diventerà il vincitore del Gf Vip 4 e molti hanno fatto lo stesso nome. Si tratta del concorrente più discusso e polemico della casa.

‘Si rende conto di essere aggressiva ed è già un buon punto’

Ecco chi potrebbe vincere: Antonella Elia. La maggior parte degli italiani crede in lei perché è un personaggio forte. E’ sempre stata al centro dell’attenzione per una serie di discussioni con i compagni d’avventura. Dopo essersi allontanata da Licia Nunez in mal modo, si è scagliata contro Valeria Marini.

La situazione è degenerata quando sono arrivate alle mani, però Alfonso Signorini non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Per questo motivo si dice che Antonella stia sotto la sua ala protettiva. Un’insinuazione ignorata del tutto con la smentita pubblica del conduttore. Subito dopo ha rovinato il rapporto con Paolo Ciavarro per una nomination, dandogli del falso a causa di un abbraccio.

Infine ha sfiorato una rissa con Fernanda Lessa per un pacco di biscotti. Simona Ventura ha espresso la sua opinione a riguardo durante una diretta su Instagram. Ha menzionato una loro lite avvenuta nel 1994 in un programma televisivo, ma dopo 2 anni le ha chiesto scusa. Secondo la conduttrice il fatto che abbia riconosciuto la sua aggressività, potrebbe aiutarla a cambiare. Probabilmente dopo questa confessione, i telespettatori avranno deciso di sostenerla.

Piccolo incidente per Antonella

Sossio non perde mai occasione per fare i soliti scherzi. L’altro giorno ruppe delle uova in testa ad Antonella, cogliendola di sorpresa nel giardino. Poi nelle ultime ore ha voluto farle un gavettone, così l’ha rincorsa per la casa. A un certo punto entrambi sono caduti a terra, ma lei ha fatto fatica a rialzarsi. Infatti ha battuto la testa, dunque è stata soccorsa da un medico. Per fortuna nulla di grave.