Tempesta D’Amore anticipazioni 8 aprile 2020: Alfons incontra Tim, Christoph preoccupato

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono davvero succose! Stiamo per assistere alle fasi finali della 15esima stagione della popolare soap tedesca e presto conosceremo nuovi personaggi e nuove storyline della 16esima stagione. Gli spoiler inerenti la trama della puntata in onda mercoledì 8 aprile su Rete 4 si concentrano su Tim Degen, il fratello gemello di Boris! Jessica e Henry litigano a causa di Marianne. Franzi sta per fare un incontro inaspettato.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica e Henry in crisi

Linda e Christoph passeggiano tranquillamente nel bosco e parlano dell’ultima scoperta fatta dall’albergatore, ovvero che il fratello gemello di Boris è vivo. Entrambi cercano di capire come comportarsi in questa situazione. Hildergard vorrebbe frequentare un corso di ceramica con Alfons, ma l’uomo non è entusiasta del nuovo hobby della moglie. Alfons vorrebbe dirglielo, ma ha paura di deluderla.

Mentre Lucy, Franzi e Denise continuano a giocare con la tavola Ouija, Jessica cerca di fare pace con Marianne. La madre di Henry non accetta le sue scuse, anzi le dice chiaramente che farà di tutto per aprire gli occhi di suo figlio. L’estetista, offesa, discute pesantemente con il fidanzato Henry e poi se ne va. Marianne cerca di far capire al figlio che la giovane Bronckhorst non è la donna della sua vita.

Franzi sta per incontrare il suo cavaliere misterioso

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma mercoledì 8 aprile su Rete 4, si concentrano sul fratello gemello di Boris. Durante una passeggiata mattutina, Alfons incontra un ragazzo che fa jogging. Lo chiama Boris, ma il ragazzo si ferma confuso. Lui si chiama Tim e non capisce perché il marito di Hildergard gli parla come se si conoscessero da tanti anni. Nel frattempo, Jessica si sfoga con la moglie di Alfons, è ancora arrabbiata e offesa per come Marianne e Henry l’hanno trattata.

Christoph e Boris incontrano Viktor nel salone d’ingresso del Furstenhof. Dopo aver abbracciato calorosamente il fratello, Boris stringe la mano ad Alfons. Il marito di Hildergard si mostra tutto felice per ciò che il ragazzo gli ha detto nel bosco. Christoph capisce che Alfons parla di Tim e, per scongiurare il peggio, invita i suoi figli a prepararsi subito per il matrimonio di Denise.

Più tardi, Viktor fa una sorpresa a Denise, la quale si mostra felice di averlo al suo fianco nel giorno più importante della sua vita. Jessica e Henry chiariscono gli equivoci e fanno pace. Come reagirà Marianne? Nel frattempo, Franzi sta per fare un’incredibile scoperta. Forse sta per incontrare il suo cavaliere misterioso?