Oroscopo Paolo Fox 8 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Ariete dubbioso, Bilancia creativa

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di sapere se le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì sono positive o negative? I dettagli nel prosieguo.

Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata la Luna opposta porta piccoli dubbi nella vostra vita. È normale che dobbiate recuperare tanto tempo perduto ma è anche normale che vi troviate in una fase di disagio. Nei prossimi tre mesi potreste iniziare a rivedere alcuni progetti che si erano bloccati.

Toro – Il vostro è un segno che vuole sempre costruire qualcosa d’importate nella propria vita. Adesso non siete interessati ad avere al persona giusta al proprio fianco ma preferite fare delle cose utili per il futuro. Anche se è un periodo di fermo, la vostra mente sforna idee come se non ci fosse un domani. Realizzatele entro l’estate.

Gemelli – L’odierna Luna rafforza la vita sentimentale, le amicizie e le conoscenze. In questo periodo avere delle persone attorno è estremamente importante per voi.

Previsioni di mercoledì 8 aprile 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Sfruttate le prossime quattro settimane per capire cosa desiderate fare nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Con Giove in opposizione potreste avere dei piccoli conflitti con capi e collaboratori, probabilmente dovrete rinunciare a un progetto. Nei sentimenti c’è calma piatta: o l’amore non c’è o ci sono troppe discussioni.

Leone – Per voi è molto importante fare degli investimenti e curare gli affari ma in questo periodo di confusione è meglio non fare il passo più lungo della gamba. Saturno in opposizione consiglia prudenza. In amore, però, ci sono delle conferme.

Vergine – Per il momento non siete disponibili in amore. Forse perché alcuni problemi non vi fanno vivere i sentimenti in maniera serena. A causa delle troppe difficoltà, i sentimenti sono in secondo piano.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Avete buone aspirazioni. È importante sviluppare la propria creatività. Portare avanti un’idea non è sbagliato, magari guardando un tutorial potrebbe farvi venire una nuova idea lavorativa. Già per fine primavera potrebbe esserci in programma un evento.

Scorpione – La Luna sta per entrare nel segno, quindi tra mercoledì e venerdì avrete una carica in più. È un periodo positivo per le relazioni interpersonali e per i rapporti che possono diventare più effervescenti. Agosto sarà un mese positivo, soprattutto per coloro che vogliono confermare una storia già in corso.

Sagittario – Siete come un cavallo selvaggio che ama galoppare in piena libertà. Se viene chiuso dentro un recinto, il cavallo selvaggio è pronto a scavalcare la staccionata. Per voi, questo recinto rappresenta un limite da superare, e se siete circondati da persone che vi tengono testa, le difficoltà possono essere maggiori.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questi sono momenti di grandi riflessioni, anche per persone forti e determinate come voi. Questa giornata di mercoledì potrebbe essere sottoposta a stress. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di mantenere la calma, perché il vero problema del periodo sono i soldi. Dall’11 aprile ci sarà una fase un po’ pesante, ma tutto sarà superato nel prossimo mese.

Acquario – Dovete smettere di essere incoerenti e iniziare a fare ciò che da qualche tempo desiderate. Avete bisogno di verificare cosa davvero desiderate per il vostro futuro. Gli eventi negativi di questo periodo vi hanno fatto riscoprire il vero senso della vita.

Pesci – Per molti di voi l’inizio della settimana è stato un po’ pesante, infatti, tra domenica e lunedì ci sono state piccole baruffe d’amore, ma ora si riparte. Le prossime 48 ore saranno utili per capire cosa desiderate e cosa volete fare a livello sentimentale.