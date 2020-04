Barbara D’Urso sconvolta, a Pomeriggio Cinque annuncia un lutto: “E’ morto per Coronavirus…”

Barbara D’Urso annuncia la morte di Franco Galelli

Al termine del secondo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, ovvero quello di martedì 7 aprile 2020, la padrona di casa Barbara D’Urso ha fatto un triste annuncio. Purtroppo Franco Galelli è venuto a mancare per il Coronavirus. La professionista napoletana con occhio lucido e commossa ha detto che se ne è andato il nostro ‘Gallo’, era questo il soprannome dato al cameraman bresciano.

L’uomo stava combattendo contro un tumore da diverso tempo ma le sue condizioni di salute erano buone. Purtroppo ha contratto il virus e non c’è stato nulla da fare per lui. Avava 55 anni è ha collaborato per Mediaset, soprattutto per il TG5 nella zona in cui viveva. Una grande passione, quella per la telecamera che negli ultimi tempi ha condiviso con la moglie e il figlio.

Una Carmelita commossa fa le condoglianze alla famiglia

Prima di salutare il suo pubblico di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato la morte di Franco Galelli. A quel punto abbastanza commossa ha detto: “Il mio abbraccio va alla sua famiglia”. Una notizia tragica per tutti coloro che lavoravano a Mediaset perché lo conoscevano tutti ed era ben voluto.

Coloro che abitano nel bresciano hanno confidato che Franco era il primo a precipitarsi sul post se accadeva qualcosa, pronto a informare il pubblico grazie alla sua professionalità. Quindi tutta la famiglia di News Mediaset, tra cui Carmelita sono a lutto per una perdita immane.

Le condoglianze di Francesco Vecchi e Roberto Pacchetti

La mattina era stato il collega Francesco Vecchi ad annunciare la morte del cameraman di Mediaset Franco Galelli, facendo le più sincere condoglianze alla famiglia. Altri che lavorano nell’azienda del Biscione lo hanno voluto ricordare sui loro rispettivi canali social.

Ad esempio il giornalista Roberto Pacchetti ha speso due parole per il ‘Gallo’: “Eri la concorrenza leale, sorridente, perbene. Ciao Galellone, tutta la Rai abbraccia la tua famiglia e ti ricorda con affetto”. Anche la redazione di KontroKultura si stringe al dolore dei familiari.