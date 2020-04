Eleonora Daniele rompe il silenzio sul suo futuro in Rai: “E’ la mia decisione, finisco Storie Italiane…”

Eleonora Daniele a Storie Italiane fino al 29 maggio 2020

Nonostante il pancione continua a crescere, Eleonora Daniele rimane salda alla sua poltrona. Infatti la professionista rimarrà fino al 29 maggio 2020 alla guida del programma mattutino di Rai Uno. La nascita della sua primogenita Carlotta è prevista per giugno, quindi l’ex gieffina ha ancora tutto il tempo per fare il suo lavoro sul piccolo schermo.

Ad annunciare la sua decisione è stata lei stessa attraverso una recente intervista rilasciata al magazine Telepiù. La presentatrice smentendo un suo abbandono a fine aprile ha affermato che sarà al timone di Storie Italiane fino a venerdì 29 maggio.

Appena avrà finito il programma, andrà a partorire. La Daniele, inoltre, ha detto di non essersi tirata indietro in questo periodo perché, da giornalista, sente l’impegno sociale e professionale di raccontare questo momento d’emergenza per il Covid-19. “Siamo in televisione e facciamo servizio pubblico”, ha ribadito la donna.

La giornalista parla del marito Giulio Tassoni

Intervistata dal periodico Telepiù, Eleonora Daniele ha speso due parole anche per il marito Giulio Tassoni che ha sposato l’anno scorso. La conduttrice di Storie Italiane ha confessato che è la sua dolce metà ad accompagnarla ogni mattina a lavoro, ovvero nella sede Rai di Saxa Rubra nella Capitale.

L’ex concorrente del Grane Fratello ha precisato anche di uscire di casa munita di guanti e mascherina. Arrivata in Rai, si reca direttamente nel suo camerino, dove non entra nessuno. Mentre nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani.

Eleonora Daniele e le belle parole per la nascitura Carlotta

Tornando a parlare del parto e dell’imminente nascita della piccola Carlotta, Eleonora Daniele al settimanale Telepiù ha detto: “Magari da grande mi vedrà come una guerriera. Da quando sono incinta mi sento una bomba: avvertirla dentro di me mi dà una forza incredibile! Mio marito le parla tutti i giorni dicendole che non vede l’ora di conoscerla”. Infine l’ex gieffina ha rivelato di parlarle molto e che è una sensazione bellissima toccare il pancione e sentire che lei si muove quando le dice delle cose.